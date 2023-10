Isabel Coixet, Daniel Brühl, Susanne Bier y Erik Messerschmidt son los cuatro nombres que coronan la programación del Evolution Mallorca International Film Festival que esta mañana ha desvelado los entresijos de la 12 edición que arriba entre el 18 y el 24 de octubre. Su directora Sandra Seeling Lipsky ha sido la encargada de dar los detalles de una nueva entrega del certamen «que crece con su programación más grande».

En concreto, 147 títulos de 25 países diferentes forman la cartelera del Evolution para este año que arrancará el día 18 con la ceremonia en el Teatre Principal donde se verá Un amor, la nueva cinta de Isabel Coixet que adapta la novela homónima de Sara Mesa y que acaba de ganar el premio de la crítica en el Festival de San Sebastián. Coixet, a su vez, recibirá el Premio Evolution Vision 2023 destinado a una cineasta icónica que rompe fronteras. Además de Coixet, se espera que el resto del reparto de la cinta, formado por actores como Laia Costa, Hovik Keuchkerian (ganador del premio en San Sebastián a Mejor Interpretación de reparto por esta cinta), Hugo Silva, etcétera.

Por su parte, se ha desvelado que en la misma gala de apertura, Daniel Brül, actor hispano-germánico que actúa en The movie teller, de Lone Scherfig (que cierra el festival), recibirá el Premio Evolution Icon 2023. Brühl, que tiene casa en Mallorca, es asiduo a eventos culturales en la Isla cuando pasa tiempo aquí y cuenta con una extensísima carrera cinematográfica con papeles en Goodbye Lenin!, Malditos bastardos y The Pelayos, rodada parcialmente en la Isla.

Otro premio honorífico anunciado es el destinado a la cineasta danesa Susanne Bier, ganadora de un Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010 por Un mundo mejor. Bier, que rodó en la Isla The Night Manager y también firma el éxito Bird Box, con Sandra Bullock en modo supervivencia, recibirá el Premio Evolution Icon 2023 en la gala de clausura que será el 24 de octubre.

A ellos se sumará Erik Messerschmidt, director de fotografía que ha trabajado varias veces con David Fincher (Seven, El club de la lucha). De hecho, fruto de esa colaboración recibió el Oscar a Mejor Fotografía por Mank, cinta que narra la historia de Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane junto a Orson Welles. Recientemente, Messerschmidt ha rodado junto al propio Fincher The Killer, película que se estrenó en España en el Festival de San Sebastián y ahora podrá verse en Mallorca gracias a una colaboración entre el Evolution y Netflix, que cede la cinta para su proyección en la Sala Rívoli, a las 18.00 horas, el día 19 de octubre junto al propio director de fotografía en una sección titulada Spotlight Screening.

En cuanto a las películas programadas, habrá más de un centenar entre largometrajes y cortometrajes de varias partes del mundo, incluida Mallorca que estará representada como cada año con la sección Made in Baleares con Héctor Hernández Vicens presentando Beach House; Jo punk, de Dani Cuesta; Miki Duran con Ben; Guillem Miró con La Nau; Rafa Cortés con Fiona; Marcos Callejo con Anecoica; Marina Rueda con Les coses que mai et vaig dir; Alfonso Morrillas con Otra historia de fantasmas; Josep Antoni Ribas con Nerdy Driver; Rubén Capilla con Vens a cercar-me?; Júlia Castaño y Antonio Juan Galicia con L'estrena; Iván Valen con Historias eencontradas; Luna Macarena Campiglio con Happy Birthday Milton Pringle; Alisa Selisshchava con The Perfect Woman; Néstor Arranz y Oscar RIP con Fantaterror; Sheila Pye con The Young Arsonists; y Patrick Büchting con Tomorrow somewhere by the sea.

A las producciones isleñas se suman otras propuestas como The pod generation, de Sophie Barthes y con los actores Emilia Clarke y Chiwetel Ejiofor; The Bastard, de Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen; Perfect Days, de Wim Wenders; You sing loud, i sing louder, con Clara McGregor y Ewan McGregor y de Emma Westenberg; The Kill Room, de Nicol Paone con Uma Thurman y Samuel L. Jackson; La Roy, de Shane Atkinson; entre un largo etcétera que puede consultarse en la web del festival.