Todo a punto para la Nit de l'Art 2023: consulta toda la programación

Vuelve un año más la Nit de l’Art, una cita única en la que el arte contemporáneo sale a las calles de Palma, al encuentro con el ciudadano. Este año, la cita artística más importante de la Isla suma colaboradores y espacios. Se celebra esta misma noche, a partir de las 18.00 y hasta las 23.00 horas. Artistas que trabajan diferentes lenguajes y formatos, desde pintores y escultores hasta fotógrafos y artistas digitales, coincidirán esta noche en espacios expositivos, museos y enclaves institucionales para mostrar sus obras e interactuar con el público. Lo harán en una veintena de galerías, algunas de las cuales se han sumado por primera vez este año. Abrirán sus distintos espacios desde las 18:00h a las 23:00h.

Una de las novedades principales de este año es la suma de La Misericòrdia a la oferta cediendo varios espacios para propuestas expositivas. El Hotel Sant Francesc, la Fundació Barceló y galería que están en la Part Forana son otras de las instituciones privadas que se suman para a la ocasión con diferentes propuestas que van desde instalaciones y exposiciones.

1. Aba Art Lab

Teresa Matas ‘Vol interromput d’una papallona vermella’

Plaça Porta de Santa Catalina, 21

2. Galería Baró

Susy Gómez ‘Campos Penetrables’

Carrer Can Sanç, 13

Una de las piezas que Susy Gómez exhibe en la galería Baró.

3. Galería Gabriel Vanrell

Icon Zar ‘Dear WWW....’

Carrer de Tous i Maroto, 1

4. Galería Fermay

Nadie Barkate, Alex Hudson y Nadia Navadeu ‘The Meele’

Pare Bartomeu Pou, 42

El galerista Toni Ferrer, de Fermay, junto a sus artistas de la Nit de l’Art.

5. Fran Reus

Thom Trojanowski, Jack Jubb y Guillermo Ros. Colectiva Marian Garrido Piotr Bury Lakomy

Passeig de Mallorca, 4

6. Kewenig

Andi Fisher ‘TATA! Falling good’

Sant Feliu, s/n

7. L21

Rob Thom ‘Berserkers’, Ryan Browning ‘Loot’, Ákos Ezer ‘At least...’

G. García Peñaranda, 1A

8. La Bibi Gallery

Aljoscha, Manu García y Oliver Sundqvist ‘Temporary Echoes

Carrer del Molí del Comte, 47A

9. Es Baluard Museu d’Art Contemporani

Dora García ‘Dora García. Romeos, luchadorxs e insecto’

Carles Congost y Jeremy Deller ‘Music as a Foreign Language’

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10

Es Baluard no puede faltar a la gran fiesta del arte contemporáneo.

10. Galería Pelaires

Oliver Osborne ‘Manganese Blue’

Inês Zenha ‘Everything that has been swallowed most return’

Diego Elas ‘The Attic of my daydreams is my grandmother’

Carrer de Can Verí, 3

11. Pep Llabrés Contemporani

Josep Santamaria ‘Variables’

Carrer de Sant Jaume, 17

Obra de Josep Santamaria que se verá en Pep Llabrés y Fiol.

12. Galería Xavier Fiol

Josep Santamaria ‘Variables’

Sant Jaume, 23

13. Hotel Sant Francesc

Lin Utzon ‘Cosmic Dance’

Plaça de Sant Francesc, 5

14. M77

Santi Moix ‘Sunflower days’

Charlotte Perriand ‘Vue sur la Mer’

Costa de Santa Creu, 8

15. P Gallery

Carl Fredrik Ekstrom ‘Elements of Matter’

Plaça de Cort, 3

El espacio P Gallery desvela la obra de Carl Fredrik Ekstrom.

16. ADEMA

Alumnos de ADEMA ‘Entre blau i groc, verd’

Carrer de Sant Jaume, 4

17. Can Balaguer

La Ribot ‘Pièce distingée nº45’

Passeig del Born, 27

18. Casal Solleric

Robert Ferrer i Martorell ‘Porta Oberta’

Patrick Hamilton ‘Los olvidados’

Sandra Baia ‘Connecting’

Passeig del Born, 27

19. La Llotja

Pedro Cabrita Reis ‘Mar interior’

Plaça de la Llotja, 5

20. Centre Cultura La Misericòrdia

‘Propuestas de las galerías CCA Andratx, La Bibi Gallery Galeria Maior

Plaça de l’Hospital, 4

La Misericòrdia acoge propuestas de CCA Andratx, Maior y La Bibi.

21. Galería Marimón

Tomás Pizá

Carrer de Can Serinyà, 5A