La esperada adaptación de Isabel Coixet de la novela de Sara Mesa Un amor abrirá la duodécima edición del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) el próximo miércoles 18 de octubre en el Teatre Principal de Palma. Asimismo, este jueves la fundadora y directora del festival, Sandra Lipski, también han anunciado que The Movie Teller (La contadora de películas),de Lone Scherfig, se proyectará en la gala de clausura, el 24 de octubre tras su reciente estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Por otra parte, Coixet recibirá el premio Evolution Vision del festival antes de la proyección de su película en la inauguración. El premio Vision se otorga a un/a cineasta icónica que inspira al público, rompe fronteras y crea historias diversas para un público global. Entre los galardonados anteriores se encuentran Asif Kapadia, Marjane Satrapi, Fernando Trueba y Wim Wenders.

Un amor, detallan desde el Evolution, es un sorprendente relato sobre la duda existencial y el poder transformador del deseo carnal a través de una historia que explora la naturaleza subversiva de los roles de género. Esta película, escrita y dirigida por Coixet a partir de la novela de Sara Mesa, cuenta con la actriz protagonista Laia Costa -quien ya trabajó con la directora en la serie Foodie Love y una actriz que el año pasado recibió el premio Evolutionary New Talent 2022- así como con Hovik Keuchkerian, Hugo Silva y más intérpretes españoles de la talla de Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril.

Cabe destacar que la película, con guion de la propia Coixet y de la periodista y escritora Laura Ferrero -autora de novelas como Los astronautas (Alfaguara, 2023)-, compite por la Concha de Oro en la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián -que arranca este viernes 22 y que se desarrollará hasta el 30 de septiembre- y que llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 10 de noviembre.

Se espera que, junto a Coixet, los miembros del reparto puedan asistir a la gala inaugural del EMIFF en Teatre Principal de Palma, que ya se ha convertido en un espacio clave de esta cita que cada año reúne la escena artística y cultural balear e internacional.

«Como directora de un festival de cine, es un honor inaugurar esta edición con la última película de Isabel, Un amor. Dar la bienvenida a Isabel Coixet al festival y entregarle el premio Evolution Vision ha sido mi sueño durante muchos años. El cine de Isabel y su forma tan honesta y directa de trabajar han sido una inspiración para mí desde el día que vi Mi vida sin mí. Admiro su carrera internacional y su capacidad de unir muchas culturas diferentes en el plató para crear películas increíbles», ha explicado Sandra Lipski.

Otra noche especial de la 12ª edición del EMIFF será la gala de clausura, que ensalzará el poder perdurable del cine con The Movie Teller (La contadora de películas), de Lone Scherfig. Protagonizan la película Bérénice Bejo, Daniel Brühl, Sara Becker y Alondra Valenzuela y su estreno reciente en el TIFF (Festival Internacional de Cine de Toronto) ya tuvo una gran acogida.

En esta historia, una joven utiliza sus dotes de narradora para compartir la magia de las imágenes que ha observado en el cine con los habitantes de una comunidad minera del desierto. Scherfig recibió el premio Evolution Vision en la pasada edición del EMIFF y ahora, un año después de su visita, el equipo del festival se alegra enormemente de poder exhibir su nueva obra, esta en español.

En cuanto a este último anuncio, Sandra Lipski ha celebrado que «no podría haber pensado en una película más perfecta para clausurar la 12ª edición del festival que The Movie Teller, de la directora Lone Scherfig». «El año pasado tuve el inmenso placer de recibir a Lone en el festival y aquí fue la cineasta más generosa que una pueda imaginar. Compartió sus ideas y conocimientos sobre escritura, dirección y cine en general, lo que enriqueció a todo el público. Deadline describió muy bien la película tras su estreno en el Toronto Film Festival cuando dijo, textualmente, que es 'un encantador cruce chileno' entre The Last Picture Show y Cinema Paradiso».



La edición del Evolution Mallorca International Film Festival 2023 también acogerá al director de fotografía Erik Messerschmidt ASC, ganador de un Oscar, que recibirá el premio Cinematography ICON. Con este galardón, el festival reconoce su labor en películas como Ferrari, dirigida por Michael Mann, The Killer y Mank dirigidas por David Fincher. Por este último, Messerschmidt ganó el Oscar a la mejor fotografía, uno de los galardones de otros tantos premios y nominaciones de su carrera.