El Evolution Mallorca International Film Festival ya calienta sus motores de cara a la edición de este año, que tendrá lugar entre el 18 y el 24 de octubre, con el anuncio de su primer premio honorífico, el director de fotografía norteamericano Erik Messerschmidt. Colaborador habitual del cineasta David Fincher, Messerschmidt recibirá el Cinematography Icon Award en la gala inaugural, y que reconoce una faceta de la industria que no suele llevarse los focos, a pesar de ser esencial: la fotografía.

Messerschmidt, nacido en 1980 en el estado de Maine, Estados Unidos, ha trabajado repetidas veces con el cineasta David Fincher, autor de célebres títulos como El club de la lucha, Seven o The Game. Las colaboraciones entre Messerschmidt y Fincher se han visto tanto en pantalla grande como en pequeña, como en los largometrajes de Mank, cinta rodada en blanco y negro que narra la historia de Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane. Este título le valió a Messerschmidt el Oscar a Mejor Fotografía en 2021. Fincher y él repetirían detrás de cámaras en Perdida, de 2014, en la serie Mindhunter, de 2017, y en la más reciente The Killer, recientemente estrenada en el Festival de Venecia.

Amanda Seyfried y Gary Oldman, dos de los protagonistas de 'Mank', por la que Messerschmidt ganó el Premio Oscar a Mejor Fotografía.

De hecho, Venecia ha visto dos de los últimos proyectos de Messerschmidt, ya que también ha sido el encargado de la fotografía de Ferrari, de Michael Mann. Por otro lado, la trayectoria de Messerschmidt también le ha permitido trabajar en las series Fargo, Legión y Raised by Wolves como director de fotografía, además de estar involucrado en producciones varias como Bones, The Following, Mad Men y Ant-Man, entre otras.

Michael Fassbender, protagonista de 'The Killer', cinta en la que ha trabajado Messerschmidt y que se ha estrenado recientemente en el Festival de cine de Venecia.

Otro de sus más recientes encargos es la serie Sinking Spring, un trabajo para Ridley Scott y Apple TV+, y que llegará a la plataforma en los próximos meses.

El certamen, a su vez, también ha anunciado la bienvenida a Stephen Pizzello, jefe editor de la revista American Cinematographer, y que será miembro oficial del jurado en la categoría de Mejor Largometraje Internacional junto al productor Nurhan Sekerci-Porst.

Son los primeros nombres propios de un festival que el año pasado invitó y galardonó al director de fotografía Ed Lachman, la actriz Natassja Kinski, conocida por su papel en Paris, Texas, o la directora Lone Scherfig, además de tener como invitados y participantes a cineastas como Ruben Östlund, quien presentó físicamente su cinta El triángulo de la tristeza, que fue nominada meses después a tres premios Oscar, o Laia Costa, intérprete protagonista de la cinta Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, papel que le valió el Goya en la edición de este mismo año.

Así pues, el festival Evolution encara la que será su duodécima edición tras dar un salto de calidad en la anterior y con el objetivo de mantener el listón tan elevado como ya lo colocó en su cita de 2022.