A todo buen mallorquín que se precie le sonará la expresión Això és Can Bum, que describe un lugar muy desordenado en el que predomina el caos y, por lo tanto, implica una situación desagradable. La galería L21 se ha apropiado de esta sentencia tan malsonante para darle la vuelta en el terreno artístico con una exposición en Can Marquès, en el Casc Antic de Palma.

Bajo el título de Ca’n Boom!, la imponente casa señorial de Ciutat incorpora 34 obras de 16 artistas locales e internacionales –la mallorquina Fátima de Juan, la inglesa Daisy Dodd-Noble, la catalana Okokume, el chileno Alejandro Leonhardt o el chino Gao Hang, entre otros– en sus diferentes estancias de mobiliario barroco y modernista, entre candelabros, tapices antiquísimos o lámparas de araña brillantes.

De esta manera, la propuesta, comisariada por Óscar Florit –director de L21–, Raquel Victoria y Aina Pomar, «moderniza» el término para hacerlo «explosivo», pasando de Bum a Boom, lo que, según apuntan, sugiere «una explosión, un eco, pero también prosperidad y éxito».

El propósito, señala Raquel Victoria, es «llenar un espacio tan especial con creadores actuales, para que estos dialoguen con el escenario», a la vez que hacen un «popurrí» en el que «todo cabe». Así, el cuadro de la palmera de Daisy Dodd-Noble contribuye a la amabilidad que tiene que transmitir toda habitación de invitados, los personajes del santanderino Edu Carrillo juegan al escondite con apóstoles de otros cuadros y la dama contemplativa del cuadro de Fátima de Juan adquiere un sentido más «mágico y enigmático».

No es la primera vez que L21 interviene la casa de Nieves Barber, pues en 2021, Florit y Ian Waelder organizaron Once Upon a Place. A diferencia de aquella vez, Raquel Victoria puntualiza que ahora han acortado el circuito expositivo para que quede «más centrado», por lo que también han hecho una importante selección del mobiliario que querían exhibir. Asimismo, mientras en la anterior ocasión cada artista protagonizaba una sala, en esta nueva propuesta «puede haber dos o tres creadores» compartiendo un mismo espacio.

Para el lector que quiera observar este arriesgado montaje y opinar sobre si en Can Marquès ahora reina la armonía o más bien el desorden, se puede visitar de forma gratuita previa solicitud a través del perfil de Instagram de L21 o del correo electrónico raquel@l21gallery.com. Las visitas guiadas son los jueves 7, 14 y 28 de septiembre a las 12.00 horas.