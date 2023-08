Una película de animación The Boy and the Heron, último trabajo del japonés Hayao Miyazaki, el oscarizado director de la exitosa El viaje de Chihiro, inaugurará el 22 de septiembre el 71 Festival de Cine de San Sebastián. El filme, que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial, se proyectará en el auditorio del Kursaal tras la gala de apertura de esta edición, que se clausurará el sábado día 30.

Será el estreno europeo del nuevo título de Miyazaki tras su paso por el Festival de Toronto el 7 de septiembre, informó este jueves el certamen donostiarra, que explica que The Boy and the Heron es una historia original del realizador nipón, cuya banda sonora firma el compositor habitual de sus películas, Joe Hisaishi. Miyazaki (Tokio, 1941) fundó junto a Isao Takahata el Studio Ghibli en 1985 y, desde entonces, ha dirigido películas como El castillo en el cielo (1986), Mi vecino Totoro (1988), Nicky, la aprendiz de bruja (1989), Porco Rosso (1992) y La princesa Mononoke (1997). Esta es la cuarta vez que una película del cineasta japonés, quien también escribe, dibuja y diseña edificios, se programa en el Festival de San Sebastián, aunque es la primera en la que forma parte de la Sección Oficial. El viaje de Chihiro y Ponyo en el acantilado se proyectaron en la pantalla gigante del Velódromo, mientras que El viento se levanta pasó por Perlak.