El cantante y compositor José Luis Perales tuvo que lanzar un comunicado por redes sociales desde Londres, donde disfrutaba de sus vacaciones, ante las informaciones que circulaban sobre su supuesta muerte. Varios medios de información y cuentas de Twitter de Latinoamérica difundieron fakes news sobre la muerte del cantante.

José Luis Perales, ante los rumores y especulaciones, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter donde asegura estar más vivo que nunca. «Os hablo desde Londres, un sitio maravillosos donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España»

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Las causas que circulaban por los medios sobre su supuesto fallecimiento se debían a un infarto de miocardio, hecho que desmintió al momento su hijo Pablo Perales: «Estamos en Londres cenando juntos», así lo confirmaba un periodista de La Razón mediante una llamada telefónica que les realizó.

El rumor llegó tan lejos que hasta la Wikipedia llegó a modificar la fecha en la que el artista había muerto supuestamente, día 7 de agosto de 2023.

El vídeo terminaba con un agradecimiento por parte del intérprete: «Gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad», se despedía el cantante nacido en Castejón (Cuenca), en 1945, con más de 50 millones de discos en España y Latinoamérica.