El dramaturgo mallorquín José Martret ha denunciado en la red social Twitter (X tras el cambio de nombre llevado a cabo por Elon Musk) que el gobierno de PP y Vox en Toledo ha cancelado su obra La infamia, coescrita junto a la periodista Lydia Cacho, y no duda en calificarlo de «censura».

Según detalla Martret en un hilo que ha publicado él mismo, la obra estaba programada para el próximo 15 de diciembre en el Teatro Rojas de Toledo tras haber mantenido contactos con la anterior Concejalía de Igualdad de Toledo después de que las actrices Marta Nieto y Marina Salas participaran en una charla coloquio. En esa fecha, que se acordó de manera conjunta entre la concejalía, la compañía teatral y el propio espacio escénico, se llevaría a cabo también un coloquio por el cual no se percibiría compensación económica.

Gobierno PP/VOX cancela la obra La Infamia en Toledo.



El pasado 15 de Julio el PP pacta con VOX para gobernar la Diputación de Toledo, donde el PSOE fue el partido más votado. Inmediatamente desaparecen la concejalía de igualdad,

🧵👇 pic.twitter.com/nMTcUkmNaq — ⒿⓄⓈⒺ ⓜⒶⓇⓉⓇⒺⓉ 🏳️‍🌈 (@josemartret) July 31, 2023

Martret aprovecha para recordar en su hilo de las condiciones en las que se suelen realizar este tipo de contrataciones, lo delicadas que suelen ser las negociaciones y la fragilidad e inestabilidad que deja a los actores que se cancelen obras de esta manera, a pesar de tenerlo todo acordado de antemano. A su vez, menciona que el contrato final siempre suele firmarse pocas semanas antes de la función, algo que «quizá no es el mejor funcionamiento, pero llevamos haciéndolo siglos», recuerda.

Tras el cambio de gobierno que hubo en la localidad, antes gobernada por el PSOE y ahora por PP y Vox, la sintonía parece ser diferente, y el día 31 la compañía recibió un correo electrónico en el que se informaba de la cancelación del espectáculo por «falta de presupuesto», aunque Martret, en su hilo, desconfía de que esta sea la causa, o al menos la única, y alega «falta de voluntad porque tampoco nos ofrecen otras vías de contratación» y, ante ello, explica que «todas las personas que conformamos la compañía teatral de La Infamia queremos denunciar la incomprensible censura de una obra teatral». El PSOE, por su parte, ha pedido explicaciones por esta supuesta censura y la propia Cacho lo ha denunciado también a través de sus redes sociales.

Denuncia

Cacho publicó en 2005 Los demonios del Edén, libro en el que denunciaba una red internacional de pedofilia y explotación sexual de niños de hasta 14 años de edad (siendo los más pequeños de cuatro años) que estaría organizada desde Cancún por el empresario hotelero Jean Succar Kuri. Esta red surtía de contenido pornográfico infantil a podersos políticos y empresarios de México y otros lugares del mundo. Tras esta publicación, Cacho fue secuestrada por un supuesto dispositivo policial que la torturó y amenazó durante horas. Vive exiliada en España desde hace años y, por ello, el propio Martret lo recuerda en su hilo de Twitter al destacar que, por estas razones, «este acto de censura en España nos parece inaceptable».

La obra La infamia ha girado por toda España con notable éxito y, de hecho, ganó el Premio Max 2023 a la Mejor Actriz de manera ex aequo para Marina Salas y Marta Nieto. El texto se basa en Memorias de una infamia, de Cacho, ganadora del Harold Pinter Prize for International Writer Of Courage de Reino Unido y sirve como pretexto para hablar de este tema y no centrarlo solo en lo ocurrido en México, sino que pretender concienciar sobre la protección de la infancia en España y todo el mundo.