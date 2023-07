«Tengo 65 años, una familia y salgo de gira por el mundo, es mi mejor momento»

Pese a rondar los 60 años y llegar con una formación mermada –tan solo un par de supervivientes de la alineación original–, el repertorio de UB40 sigue demostrando que su llama no se ha extinguido. Nacidos a finales de los 70, este combo británico con una fuerte fijación proletaria desarrolló su repertorio al ritmo del reggae que perfumaba los barrios de emigrantes de Birmingham. Fue así como el desempleo, la frustración y el amor por la fusión hizo que bautizaran su banda con el nombre del formulario oficial para el subsidio de desempleo: UB40. Este sábado acoge el ciclo Es Jardí. Hablamos con uno de sus fundadores y su batería, Jimmy Brown.

¿Cómo pueden mezclar géneros sin perder la identidad?

—Creo que siempre hemos mezclado géneros. Tenemos un sonido propio que incorpora diferentes influencias. Es de lo que se trata. Somos de Birmingham Inglaterra, no de Jamaica. Es la mezcla de géneros lo que nos DA nuestra identidad.

¿Hacia donde ha evolucionado el sonido de UB40 en los últimos tiempos?

—Creo que hemos mejorado en lo que hacemos, pero todavía estamos dedicados a la música que se originó en Jamaica, pero que se ha convertido en un fenómeno mundial. Es un idioma internacional, como el inglés. Todo el mundo lo sabe, y tiene su propia versión. En particular, las naciones insulares del Pacífico. Pero está en todas partes. Hay reggae neozelandés, reggae alemán, reggae americano, incluso reggae japonés. Hacemos nuestra versión, así que no vemos la necesidad de reinventarnos.

¿Encuentra a faltar ese halo subversivo y revolucionario que envolvía el sonido de muchas bandas en aquellos tiempos que sirvieron de bisagra entre los 70 y 80?

—Siempre hemos llevado nuestra política en nuestras mangas y todavía lo hacemos. Escribir una canción es una salida para la frustración que mucha gente siente políticamente. Thatcher destruyó la cultura de la clase trabajadora y le dio la ventaja a los patrones. La pobreza paralizante de hoy es una consecuencia de eso. Los salarios de los trabajadores bajan mientras la clase multimillonaria sigue aumentando su riqueza. Evitando impuestos para que puedan jugar con sus cohetes.

¿La autenticidad es lo más difícil de conservar?

—En lo que respecta a UB40, nunca hemos seguido realmente a la multitud. Estamos dedicados al género, esa es nuestra razón de existir, y eso nunca ha sido diferente.

Todos los creadores tienen un gran tema sobre el que gravita su obra, ¿cuál es el motor creativo de UB40?

—Un amor genuino por la música reggae y un deseo de escribir canciones con comentarios sociales. Ambas cosas son tan importantes hoy como lo eran cuando empezamos.

Si sus pesadillas tuvieran partitura, ¿quién la habría escrito?

—Sin duda los Aphex Twin con su videoclip de Come to Daddy. Es una de las cosas más escalofriantes y aterradoras de la historia, visual y musicalmente. Ese vídeo me ha dado pesadillas.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿en qué época se quedaría a vivir?

—Tengo 65 años, una familia adulta y nietos, disfruto más que nunca de las giras con la banda, me gano la vida viajando por el mundo y en hoteles de calidad y éxitos. No hay mejor momento para mí que ahora.