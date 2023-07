Randy Meisner, el cantante, bajista y cofundador de la banda de rock estadounidense The Eagles, falleció a los 77 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de su exbanda en el que se detalló que el deceso del músico retirado había sucedido la noche del 26 de julio. «Randy fue una parte integral de los Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda. Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, 'Take It to the Limit'», se lee en el boletín.

The Eagles nació en la ciudad de Los Ángeles (California, EE.UU.) en 1971 formado por Meisner, Glenn Frey (1948-2016), Don Henley y Bernie Leadon. Nueve años más tarde la banda se desintegró por desacuerdos y problemas con las drogas. Para entonces ya habían creado sus éxitos más grandes como «Take it easy», de 1971, y en 1976 presentaron «Hotel California», una de las canciones más populares de la historia del rock. El disco homónimo fue catalogado por la revista especializada Rolling Stone como uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Rest in Peace, Eagles co-founder Randy Meisner. #RIPRandyMeisner pic.twitter.com/aEnnPkoU35 — Classic Rock In Pics (@crockpics) July 27, 2023 Meisner, quien antes había formado parte de la banda Poco, abandonó la agrupación en 1977 para continuar con su carrera en solitario y fue sustituido por Timothy B. Schmit. Uno de los grandes éxitos que Meisner tuvo en su carrera solista fue el tema «Hearts on Fire» de 1981. En 2016, el músico atravesó por momentos difíciles después de que su esposa Lana Rae Meisner muriera de un disparo accidental mientras ella se encontraba cambiando de lugar un rifle dentro de la casa que ambos compartían en Los Ángeles. The Eagles, actualmente formada por Henley, B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh y Deacon Frey, recientemente anunció su gira de despedida «The Long Goodbye», tras 52 años de historia juntos.