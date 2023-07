La Galería Vanrell une «óxido y agua» en sus dos nuevas muestras

Estamos acostumbrados a ver metales oxidados y tirados en la basura justo cuando tienen ese color parduzco rojizo que los hace más frágiles, a punto de romperse. Jaime Mestres Estartús es un artista hispano alemán que ha querido aprovechar ese proceso de reacciones químicas para crear sus obras. Su exposición Oxidation cuenta con una serie de 63 obras que se podrán ver en la Galeria Gabriel Vanrell de Palma. Se inaugura este jueves , a las 20.00 horas, y estará abierta al público hasta el 18 de septiembre. En ese mismo espacio y a la misma hora también va desvelarán las piezas del pintor José García Martínez ‘Gamar’, que con su serie Fondo Marino quiere trasladar al espectador a lo más profundo del océano.

Ambos artistas han tenido la posibilidad de exponer sus obras en galerías y fundaciones tanto nacionales como internacionales. Y aunque los dos son pintores cuentan con un largo recorrido, expresan el arte de forma totalmente distinta. Por un lado, Estartús es uno de los representantes del neoinformalismo que cuenta con más de 1.500 obras, «tengo bastantes series ya que cada cinco o seis años cambio totalmente el registro», añade el hispano alemán. Por otro lado, Gamar ha seguido siempre el impresionismo: «Mis inicios fueron con la pintura impresionista y a partir de ahí pinté cientos de marinas, pero nunca he plasmado el fondo marino como esta vez», señala. Un mundo colorido y desconocido que el creador catalán plasmar en estos lienzos.

«Se me ocurrió hacer una serie oxidativa, cosa que lleva mucho trabajo y es peligrosísimo», indica Estartús. Al artista le obsesionó la idea de darle mayor protagonismo al soporte, «no a lo que hay encima sino lo que hay debajo», de esta manera se realza la importancia del medio sobre el que plasma la obra. La serie se elaboró en el año 2000 y está compuesta por 63 piezas, aunque no todo son cuadros. La exposición se compone por una serie de esculturas donde predomina el mármol, «le tengo mucho respeto a la escultura, no me considero escultor», matiza Estartús. Aún así, ha querido jugar con las figuras donde también se puede ver el proceso químico usado en los cuadros.

Oxidación

En cuanto al procedimiento técnico, las bases pasan por dos fases de oxidación, la primera de forma natural y la segunda dirigida con diferentes ácidos para lograr ciertas texturas. Una vez preparada la base se ejecuta la obra encima. Donde también se han utilizado diversas texturas ha sido en la obra de Gamar. Fondo Marino está formada por 30 obras de distintos tamaños y soportes en los que destacan rocas, arena o polvo de mármol. A diferencia de la otra exposición, con su muestra este pintor catalán quiere «compartir toda mi energía positiva y tranquilidad» a través de su trazo, ya que el fondo marino «transmite paz».