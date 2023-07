La conocida cantautora irlandesa Sinéad O'Connor ha fallecido a los 56 años de edad, según avanzó el medio 'Irish Times'. La artista, conocida mundialmente por el tema 'Nothing compares 2 U' tuvo una exitosa carrera profesional, que contrastró con su agitada vida personal. O'Connor fue una estrella de la música a escala mundial en la década de los 90, lanzando diez álbumes de estudio durante su prolífica carrera. Su familia confirmó la noticia en un comunicado. «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil», señalaron sus más allegados en una breve nota.

Entre los episodios que marcaron la vida de la intérprete irlandesa destacó la traumática pérdida de uno de sus hijos, hace un año y medio aproximadamente. O'Connor llegó a casarse hasta en cuatro ocasiones, cambió dos veces de nombre y hasta en una oportunidad de religión y escandalizó a Madonna, aunque uno de los episodios más sonados se produjo cuando la cantante rompió en pedazos una fotografía del papa Juan Pablo II, en directo para Estados Unidos y ante una cámara de la NBC en el programa 'Saturday Night Live'.

Además, Sinéad O'Connor trató de suicidarse en el año 1999, justo el día en que cumplía 33 años y, en enero de 2012, lo volvió a intentar en su domicilio de Los Ángeles. «Tomé una sobredosis. Dios me quiere por aquí, pero no entiendo por qué», confesó la intérprete al diario 'The Sun'.

La artista (Dublín, 1966-2023) alcanzó la fama con la publicación del disco 'I Do Not Want What I Haven't Got', editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

«Todo el mundo quiere a una estrella del pop», escribió en sus memorias de 2021, 'Rememberings'. «Pero yo soy una cantante de protesta. Sólo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama», añadía. O'Connor se convirtió al Islam en el año 2018 y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat, aunque nunca dejó de actuar bajo el nombre de Sinead O'Connor.