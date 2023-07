A poco más de dos meses para que se celebre la tercera edición del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), una iniciativa de la librería Rata Corner e Innside by Melià, este miércoles se han anunciado las primeras confirmaciones, entre las que destacan los escritores André Aciman, Eve Fairbanks, David Trueba, Virginia Feito, Noemí Casquet y Biel Mesquida.

El festival, por el que en la anterior edición pasaron 5.000 asistentes y que en tan sólo dos años «se ha convertido en una cita obligada para los amantes de la literatura y de la cultura en general», según sus artífices, se celebrará del 5 al 8 de octubre en el INNSiDE Calviá Beach en Magaluf.

El FLEM tiene el objetivo de «poner en valor la cultura, llevando la literatura más allá de los espacios convencionales y hacer de Magaluf uno de los grandes protagonistas de esta cita». Así, el festival se consolida con esta tercera edición como «la cita literaria más importante en Mallorca y estamos trabajando para conseguir sorprender al público con una programación de calidad y heterogénea para seguir acercando la literatura a nuevos públicos», han remarcado desde la organización.

El escritor André Aciman estará en el FLEM 2023.

Entre los primeros escritores confirmados cabe destacar el escritor residente en Nueva York André Aciman, conocido mundialmente por su novela Call me by your name, traducida a más de 38 idiomas y que ha publicado Homo irrealis hace unos meses; y la escritora y periodista norteamericana, residente en Sudáfrica, Eve Fairbanks, cuyo libro que se publica en unas semanas en nuestro país, Els hereus (Ed. Periscopi) - Los herederos (Ed. Península), ha ganado el Premio PEN/John Kenneth Galbraith de no-ficción 2023.

A estos autores se le sumarán el escritor y director de cine David Trueba; la escritora madrileña Virginia Feito, cuya primera novela La señora March conquistó Estados Unidos y será adaptada a la pantalla por Elisabeth Moss; la guionista y cómica Henar Álvarez; la escritora Elisa Victoria, que publica a final de verano su nueva novela, Otaberra; el escritor nacido en Londres, Jacobo Bergareche, cuyo debut Los días perfectos fue un éxito de ventas y crítica y que publicará su nueva novela la semana del festival; la periodista y escritora especializada en divulgación sexual Noemí Casquet; el conocido poeta mallorquín Biel Mesquida, y la crítica literaria Laura Fernández, que publicará el libro de relatos Damas, caballeros y planetas en el mes de octubre.

En las próximas semanas se irán anunciando el resto de artistas participantes y todas las novedades del festival, cuyo objetivo principal es «acercar la literatura a nuevos públicos, redescubrir Magaluf y reivindicar el papel de la cultura en nuestra sociedad».