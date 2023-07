Sa Pobla calienta motores para la 29 edición de su esperado Festival de Jazz

Sa Pobla ha demostrado, a lo largo de toda su dilatada historia, estar por encima de todo cambio político en su Consistorio. Gobierne quien gobierne, la propuesta no ha desfallecido, mostrando que la cultura, no debería estar sujeta a partidismos. De esta manera, este miércoles 26 y en la Plaça Major de la localidad, dará comienzo la 29 edición del Festival. La encargada de abrir el cartel será la cantante canadiense Shakura S’Aida. Blues enérgico de una pulcra manufactura y contagioso, como muestra su más reciente producción Hold on to Love, nominada a los premios Juno.

Para el martes 1 de agosto, el escenario se trasladará al Parc Can Cirera Prim, donde ha venido desarrollándose en las últimas ediciones, alejándonos de los incómodos murmullos de las terrazas. El trío del pianista norteamericano Kenny Barron, sin duda uno de los máximos representantes del jazz actual en la línea del bop y post-bop, será el encargado de inaugurar este espacio en la presente edición. Siguiendo la tónica habitual de concierto por semana, el lunes 7 nos encontraremos con la propuesta más atrevida del programa. Jazz mucho más contemporáneo protagonizado por el sexteto de la guitarrista Mary Halvorson, amante de la heterodoxia y la experimentación. Sus colaboraciones con músicos como Marc Ribot, Anthony Braxton y John Zorn, o sus más recientes publicaciones, Amaryllis y Belladonna, ambas en el pasado 2022, ya nos puede ofrecer una idea bastante aproximada. El miércoles 16 tendremos la oportunidad de revivir una producción realizada expresamente para el Festival de Jazz de Palma, que afortunadamente puede ver su continuidad escénica. Gillespie Big Band reúne a buena parte de los músicos más destacados de nuestro panorama musical, dirigidos por Antoni Miranda, que precisamente ha llevado a cabo unos arreglos expresamente para este proyecto. Reconocimiento Miranda, además, habrá protagonizado el día 3 en el espacio de sa Congregació un concierto a guitarra solo como parte de ese acto en el que se le hará entrega del Premi Festival Mallorca Jazz Sa Pobla como reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria. El 22, otro de nuestros músicos con un recorrido más coherente dentro del jazz como es Pere Bujosa, tomará el relevo del Festival. Aunque el contrabajista pueda enrolarse en varios proyectos, su trío se mantiene estable desde su creación en 2017, lo que contribuye a que junto con Xavi Torres y Joan Terol, piano y batería respectivamente, muestre una tremenda solidez como formación. El 30 de agosto, en Can Cirera Prim, pondrá el broche final al Festival el Huialfás Ensemble. Una gran orquesta de 36 músicos bajo la batuta del director Sergi Vergés. El músico catalán, estará al frente de una orquesta de jazz, junto con una sección de cuerda, instrumentos propios de la música popular y voz. Todo ello puesto al servicio de este personal proyecto de Miquel Bennassar, quien afronta la música popular y tradicional de la isla bajo el prisma del jazz y la experimentación. Como cada año, también se contará con el seminario Traveling School Play Jazz, dirigido por Jimmy Weinstein. Importante propuesta educativa que este año cumple su mayoría de edad, y que se desarrollará entre los días 4 y 6 de agosto. Durante todo el festival, la fotógrafa poblera Joana Crespí, regalará su particular mirada hacia el jazz. Et regalo la meva mirada es el título de la exposición que al aire libre en Can Cirera Prim, recogerá sus instantáneas de las anteriores ediciones del Festival.