Desde la goma de pelo hasta los cordones de los zapatos, todo rosa. Este jueves se estrenaba Barbie, la esperada cinta de Greta Gerwig, en los cines españoles. Y es que entrar en las salas Ocimax de Palma era como sumergirse en Barbieland. De los calcetines hasta los pendientes, así de uniformados iban los espectadores para ver a la famosa muñeca de Mattel, encarnada por Margot Robbie. Sin embargo, no era el único estreno. El color otro predominante, el negro; el filme, Oppenheimer.

Cerca de las taquillas, lista para comprar las entradas se encontraba Mar Urdiales, «por la mañana ha tocado la película sobre el padre de la bomba atómica, un descanso para comer y un pequeño cambio de vestuario y ya estoy preparada para ver Barbie». La joven encuentra que la cinta protagonizada por Cillian Murphy «está muy bien dirigida, aunque al tratarse sobre un evento histórico, se me ha hecho un poco larga, pero sin llegar a ser aburrida».

Por otro lado está Maria del Mar Ríos, que siente que vuelve a tener «10 años». Es innegable, las películas de Barbie son míticas, «además en este nuevo filme vuelve a hacer referencias a antiguas cintas, me hace mucha ilusión ver a la muñeca que marcó mi infancia».

Un mundo de felicidad, eterna fantasía y, por supuesto, el color rosa por bandera y la diversión como objetivo. A pesar de ello, no a todo el mundo le apetecía ir a ver el filme. Nieves Ordaña señala sorprendida: «No me lo podía creer cuando mi hija me pidió hace unos días de ir a ver esta película y mucho menos que se quisiera comprar algo del color que define a la protagonista». Otra de las acompañantes era Helena Bermudez, que revela divertida que «no tenía demasiadas ganas de venir, aunque después de lo que se ha hablado en casa sobre la cinta era algo que, definitivamente, no me podía perder».

La batalla que empezó en las redes sociales, sobre ambos estrenos, se ha trasladado hasta el Ocine Premium Porto Pi, y sin lugar a dudas la vencedora ha sido Barbie, pues el día de su debut ha sido la que ha tenido más éxito. En un ambiente totalmente animado y alegre iban llegando los grupos de niñas, niños, madres y padres, toda la familia. Como si de la mismos protagonistas se tratara, los asistentes iban entrando al ritmo de Aqua y aquel temazo de los 90 sobre la muñeca que todos adoran.