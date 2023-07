El Atlàntida Mallorca Film Fest ha anunciado este martes el tercer premio Master of Cinema que entregará en la edición de este año y que se dan a personalidades del mundo del cine con trayectorias reconocidas. Se trata del realizador argentino Gaspar Noé, quien se sumará a los nombres ya publicados de Liv Ullmann e Irène Jacob, dos leyendas del cine que recibirán sus reconocimientos en diferentes momentos del festival que arranca el lunes 24 en La Misericòrdia. Son tres nombres de renombre, valga la redundancia, y que se suman a otros premios de años pasados como Judi Dench, Stephen Frears y Neil Jordan, pero ¿por qué ellos? ¿Quiénes son Liv Ullmann, Irène Jacob y Gaspar Noé?

Liv Ullmann (1938), aunque nació en Tokio, es una actriz, escritora y cineasta noruega conocida, principalmente, por ser la musa del genial Ingmar Bergman. Con el director de El séptimo sello, Ullmann ha trabajado en varias producciones como Persona, Cara a cara al desnudo, Secretos de un matrimonio, Sonata de otoño y Gritos y susurros.

La actriz Liv Ullmann recibirá su premio el martes 25 en La Misericòrdia.

Ullmann conoció a Bergman en Suecia y sus vidas quedaron ligadas de manera profesional y sentimental, ya que la actriz, que por entonces era principalmente conocida en Noruega por sus trabajos en el teatro, y el cineasta mantuvieron una relación de la que nacería la hija de ambos, Linn Ullmann.

La actriz llegaría a participar en once producciones del sueco y compartiendo escena con otros actores como Max Von Sydow. A su vez, ha trabajado con otros importantes intérpretes como Michael Caine, Gene Kelly y Sean Connery, entre otros. De sus muchos papeles se desprenden sus dos nominaciones a los premios Oscar, una en 1973 por su trabajo ene Los inmigrants, de Jan Troell, y otra en 1977 por su trabajo en Cara a cara al desnudo. No llegaría a llevarse ninguna de las estatuillas, pero sí recibió el Oscar de honor en 2022 a toda su carrera.

Ullmann en un instante de la cinta 'Persona', de Ingmar Bergman.

Ullmann recibirá su premio Masters of Cinema el martes 25 en La Misericòrdia, a partir de las 22.00 horas, e irá acompañado de la proyección de Liv Ullmann: a road less travelled.

Por otro lado, Irène Jacob (1966) es una actriz franco-suiza principalmente conocida por su trabajo en Tres colores: rojo y La doble vida de Verónica, aunque ha trabajado mucho con una filmografía muy variada que une el humor y los dramas.

La actriz Irène Jacob recibirá su premio el domingo 30 también en La Misericòrdia.

La doble vida de Verónica, de Krzysztof Kieslowski, es su primer gran papel, realizado en 1991. Logró el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes y fue su puerta a las muchas oportunidades de trabajo que le llegaron, siéndole ofrecidos papeles en Pulp Fiction o Una proposición indecente.

Su papel más importante, no obstante, es el que Kieslowski le daría de nuevo para Tres colores: rojo, cierre de su trilogía y que le valió una nominación a los Bafta. Tras ello, el cine internacional se le abrió con trabajos con Antonioni, Wim Wenders y Hugh Hudson. A su vez, trabajó en el cine independiente como su papel en la cinta The Inner life of Martin Frost, del escritor Paul Auster y coprotagonizada por Michael Imperioli; y también The Dust of time, de Theo Angelopoulos, junto a Michel Piccoli y Willem Dafoe.

Jacob en la cinta 'Tres colores: rojo'.

Jacob recibirá su premio en la jornada final, el día 30, en La Misericòrdia también, con el concierto de Alice Wonder como telón de fondo.

Por último, el cineasta Gaspar Noé (1963) recibirá el tercer y último premio Master of Cinema el viernes 28 en La Misericòrdia y le será entregado por C. Tangana, el artista que es un reconocido seguidor del cine del argentino.

Dario Argento y Françoise Lebrun protagonizan la cinta 'Vortex' de Gaspar Noé.

Noé estuvo el año pasado ya en el festival para presentar su película Vortex, en la que Dario Argento y Françoise Lebrun retratan a una preja de ancianos en la que el Alzheimer empieza a causar estragos. Noé lleva 25 años haciendo cine, efeméride que se celebrará en el festival con la proyección en 3D de Love, cinta erótico-festiva realizada en 2015 y rodada en este formato, aunque en España solo se ha visto como fue concebida una vez, por lo que será la segunda vez que se pueda ver así.

Además de esta cinta, Noé es el autor de algunas de las películas más polémicas de las últimas décadas como Irreversible, Climax o Enter the void, estas dos últimas, además, son junto a Vortex de sus películas más galardonadas. El cine de Noé se caracteriza por ser duro e incómodo para el espectador, buscando provocar la emoción en él.