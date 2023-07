Los artistas mallorquines Julià Panadès (Palma, 1980), Ela Fidalgo (Ciutat, 1993) y Bel Fullana (Son Carrió, 1985), exponen en el Programa Off de CAN Art Fair, la feria de arte que se desarrollará en el recinto ferial de Ibiza entre el 12 y 16 de julio.

Coincidiendo con su segunda edición, CAN, Contemporary Art Now, inicia el Programa Off CAN 2023 con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a la creación artística de Baleares, en el que incluye dos exposiciones de estos creadores isleños que se podrán visitar en julio en Sant Antoni de Portmany y Formentera.

La muestra conjunta de Julià Panadès y Bel Fullana, titulada Mediterranean Heat, se ubicará en el Faro de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Allí, se mostrarán las piezas escultóricas de Panadès, que investigan conceptos como la trascendencia o la transitoriedad aplicados al objeto artístico en un contexto específico actual.

Su trabajo convivirá con las pinturas de Fullana, quien, por su parte, utiliza el cuerpo –especialmente el femenino– como si de un alter ego se tratara, dando rienda suelta a su imaginario de chicas liberadas, gamberras y hedonistas. A través de la línea naïf que la caracteriza, sus cuadros tienen una lectura sarcástica y sin pretensiones.

El trabajo de Panadès se centra en el contexto de saturación turística y emergencia climática que se vive a nivel global, pero más en unas islas como Mallorca, Ibiza, Menorca o Formentera. Su producción se caracteriza por la escultura, como resultado de un proceso de recolección de plásticos y residuos en las playas de Mallorca. Así crea «altares y tótems playeros», los cuales adoptan un sentido sagrado, ritualístico y espiritualista, explican desde la organización de CAN Art Fair.

Obra de Julià Panadès que se verá en Ibiza.

Por su parte, Fullana exhibirá sus últimas pinturas protagonizadas mujeres semidesnudas, aparentemente peligrosas, que se convierten en aliens, divas extraterrestres, que, como la artista comenta, bien podrían ser sus amigas imaginarias en la soledad de su casa en medio de la naturaleza.

Así, hay seres femeninos posthumanos con largas uñas, ojos muy «cute», tatuajes o medias de rejilla. Sus obras desprenden una gran influencia de la música y defienden una forma de vida fuera de los límites de lo políticamente incorrecto, indican desde la feria de arte ibicenca. Esta muestra conjunta se organiza en colaboración con la galería Fran Reus de Mallorca.

Herramientas

La segunda exposición llegada de Mallorca será El Glitch es bello, de Ela Fidalgo, que viajará a Formentera, en colaboración con La Bibi Gallery de Establiments. La tela, el hilo, la aguja y la pintura son las herramientas de trabajo de Fidalgo, cuyo discurso tiene como fin homenajear al cuerpo humano desvestido, imperfecto, diverso... a través de lienzos intervenidos y esculturas monumentales.

En su obra tiene en fuerte protagonismo el cuerpo humano. Casi siempre desnudos, imperfectos. No son hiperrealistas, ni siquiera realistas. «A veces, mis figuras tienen seis dedos porque se me ha colado uno. Otras, no tienen piernas pero, ¿por qué no? Seguro que hay personas con más o menos miembros. Lo que intento evocar, de alguna manera, es otra clase no perfecta de belleza», explica la artista mallorquina, quien reconoce que «la imperfección alimenta el aprendizaje, la curiosidad, la imaginación y la creatividad». La exposición se verá en el Blanco Hotel Formentera, en Es Pujols