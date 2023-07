A Sergio Vicente Aranguren (1999, Pamplona) le espera un verano repleto de viajes y de música. Estudiante del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, ha sido seleccionado para participar en una orquesta de jazz cuya historia se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Recorre estos días Croacia, Eslovenia e Italia junto a 17 compañeros, procedentes de distintos países y con los que ofrecerá conciertos al más alto nivel.

No todos los días a uno le llaman para unirse en una de las más importantes giras de jazz por Europa. Y menos con 25 años y siendo aún estudiante de trombón. «Es toda una oportunidad», reconoce Sergio, estudiante de tercero de trombón, ahora en Opatija, Croacia. La organización internacional Juventudes Musicales le ha seleccionado para formar parte de la edición de este año, junto con 17 estudiantes de música de entre 18 y 26 años, procedentes de Estados Unidos, Australia, Alemania, Bélgica, Finlandia, Suiza, Francia, Eslovaquia, Dinamarca y Ucrania. La aventura comenzó este miércoles, 5 de julio, y se prolongará hasta el 15 de este mes: diez días, tres países y seis conciertos. De regreso, Sergio retomará su particular gira estival, a más pequeña escala. Tocará en varias celebraciones y eventos de Mallorca, como el Festival de Jazz de Sa Pobla.

Sergio Vicente Aranguren, durante un concierto.

La música le ha acompañado a lo largo de toda su vida y esta gira no está siendo más que la constatación de su camino a seguir. Su madre es profesora de música y desde muy pequeños, introdujo a los tres hermanos en el terreno musical. «A mí el trombón, por lo visto, me iba mejor que otros», rememora Aranguren, quien asegura, no concibe «la vida sin la música». De los tres, todos han acabado estudiando Administración y Dirección de Empresas, pero combinando esa faceta cuadriculada y ciertamente más fría, con la música y su lado más sentimental. «Cuando estaba en la universidad, pensaba todo el rato en música, en instrumentos. Es algo que siempre ha formado parte de mí». Así, al acabar la carrera, Sergio decidió volver al Conservatorio y continuar con los estudios musicales superiores. De cara a un futuro profesional, no descarta unir las dos facetas y enfocarse a la parte administrativa y de gestión del sector musical.

Una gira multicultural con mucha historia

Esta gira de jazz, protagonizada por jóvenes talentos musicales, es fruto de Juventudes Musicales, un movimiento internacional multicultural, basado en una red de organizaciones de distintos países del globo con el objetivo de reforzar los lazos entre los países a través de la música. Se formó después de la Segunda Guerra Mundial, con la misión por bandera de enlazar distintas naciones y culturas a través de la música, producida por las nuevas generaciones.