El ciclo musical Es Jardí recibirá este viernes, en su cuartel general del Antiquo Aquapark de Calvià, al primer artista indie nacional en alcanzar las 600.000 escuchas mensuales en Spotify: Carlos Sadness, quien tomó su identidad artística del disco Mellon Collie and the Infinite Sadness, de Smashing Pumpkins. El catalán llega con su última remesa discográfica, Tropical Jesus (2020), un trabajo repleto de canciones extrovertidas alentadas por la afirmación que un locutor colombiano hizo del propio artista, a quien definió como «un Jesucristo Tropical».

Sadness, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez, lleva doce años de una trayectoria ascendente, aunque no fue hasta 2013 -cuando adaptó para una conocida marca de cerveza el tema Everything you didn’t do, del británico Jamie Cullum- que comenzó a llamar la atención del gran público. Hoy es uno de los nombres más cotizados del circuito de festivales.

Estampas

Este particular mesías del pop confiesa que las canciones de este disco –inspirado en un período de su vida repleto de viajes y estampas vivificantes–, cogieron forma en pleno viaje, a caballo entre el hotel y el avión, de ahí que su sonoridad luzca tan espontánea. El pop espumoso de Sadness no es un producto indie al uso, discurre por la misma vía en la que desarrollan su actividad bandas como Izal, Miss Caffeina o Second. Una vía cada vez más presente en la industria musical, tanto es así que hoy día es casi un género en sí mismo, un limbo a medio camino entre la música alternativa y la que suena en la radio fórmula.