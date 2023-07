El Torrent de Pareis, escenario de lujo para la Capella Mallorquina y Gospel Singers

La calor no pudo con la música y fueron cientos las personas que decidieron este domingo dejar a un lado las playas por un rato para llenar el Torrent de Pareis que acogió, como ya es tradición, uno de los conciertos estrella del verano. Este año hubo más asistentes que nunca lo que animó aún más el espectáculo que ofrecieron la Capella Mallorquina y Palma Gospel Singers. El paraje bien vale el viaje pero si va acompañado de la música de ambos el plan pasa a ser inmejorable.

Eran las 17.30 h en punto cuando los cantaires de la Capella Mallorquina dirigidos por José Martínez abrieron el espectáculo con canciones populares de la Isla como Una dona llarga i prima o Sor Tomasseta. Canciones que trasladaron y mostraron la cultura musical de Mallorca a todos los asistentes que sobre sus toallas y bajo la atenta mirada de los acantilados disfrutaron de cada una de las notas que sonaron.

Los aplausos marcaron el ritmo del concierto y con aplausos dio comienzo la segunda parte del concierto en la que las obras más internacionales cogieron el relevo a las más locales de la mano de Palma Gospel Singers. La coral, dirigida por Rafel Fiol, interpretó temas muy conocidos como Let it be o Joyful joyful que consiguieron contagiar al público que se sumó a la fiesta coreando alguna melodía.

Para finalizar, ambas formaciones unieron sus voces para convertir el concierto en inolvidable. Oh, happy day! cerró el acto por todo lo alto. «Ha sido un concierto donde el público se ha mostrado eufórico y nos ha contagiado este sentimiento», explicó José Martínez, director asistente de la Capella Mallorquina. Y así, al grito de «otra, otra» terminó un concierto que dejó al público satisfecho y con ganas del próximo.