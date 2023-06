El incombustible Serafí Nebot ha fallecido este jueves a la edad de 89 años dejando tras de sí una larga y agitada vida dedicada enteramente a la música. Nacido el 29 de septiembre de 1932 en Son Servera, el nombre de Serafí Nebot siempre estará ligado al de la popular formación de Los Javaloyas, fundada en 1952 por Luis Pérez Javaloyas. Fue con esta banda que Nebot recorrería el mundo y constituiría el corazón mismo de la música mallorquina y española de los 50, 60 y 70.

Vinculado a la música desde siempre, Nebot podría contar durante horas historias vividas en las muchas giras con los Javaloyas, ya desde que grabaron sus primeros temas en Argel en 1953, Camino de Santo Domingo y Cabaretera, pasando por Roma, donde estuvieron tres años y actuaron frente a Sofia Loren. En Italia, de hecho, participaron en la película El soltero, que contó con Nino Manfredi, Alberto Sordi y Abbe Lane, y también viajaron por París, Berlín, Stuttgart, etcétera.

Antes de Los Javaloyas su relación con las musas arrancó temprano cuando el clarinete y el violín cayeron en sus manos con 7 años. Luego formó parte de la Banda de Música del Ejército, fue profesor del Conservatori y tocó en la Orquestra Simfònica Ciutat de Palma hasta finales de los 90.

Esos fueron algunos de los compases de su pentagrama vital que tendría un antes y un después en 1952, al conocer a Luis Javaloyas, quien le invitó a formar parte de la banda, de la cual se encargaría de las voces, el violín, el clarinete y el saxofón.

Los Javaloyas cosecharon un gran éxito. De izquierda a derecha: Luis Pérez, Toni Covas, Serafí Nebot, Toni Felani y Rafael Torres.

Ese fue el arranque de parte de la canción de su vida y que sonaba tanto a versiones de los Beatles y los Beach Boys, como a interpretaciones en catalán o para los turistas que visitaban la Isla. También incluyó pasajes muy diferentes como actuar para el Sha de Persia, ocupar escenarios en Oriente Medio, grabar en Barcelona con Belter, firmar con EMI o ser los amos del fenómeno musical mallorquín de los 60 desde la terraza de El Chico.

La lista de sus canciones es tan larga como la de las historias que se esconden tras ellas. Por destacar alguna: Paradise of Love, escrita por Bernat Pomar, Luis Pérez Javaloyas y el propio Nebot y que vendió 100.000 copias, una cantidad muy alta para la época.

Los años pasaron y la banda sufrió algún que otro altibajo, pero no así el interés y amor por la música de Nebot que siguió vinculado tanto a las nuevas configuraciones de Los Javaloyas y con buena relación siempre con su mánager, Miguel Soler, llegando a actuar en Miami ante miles de personas, o recibiendo un homenaje en noviembre de 2014 en el Teatre Principal de Palma.

Pasión

Con la llegada de la pandemia, Nebot reconoció que esta le había alejado de lo que más le gustaba, subirse a los escenarios, una pasión que pudo retomar a medida que la situación se normalizaba con nuevas actuaciones por la Isla y ante las cuales el músico mallorquín reconocía tranquilamente que «hasta que la salud lo permita, estaré sobre el escenario».

La canción de Serafín Nebot ha dado sus últimos acordes este miércoles, a los 89 años, tras una vida que no es que haya sido musical, sino que ha sido música, y de la que Nebot hablaba así en su última entrevista con Ultima Hora: «No habría sido tan feliz si no me hubiera dedicado a esto. Hacer lo que te gusta hace que te despiertes con un optimismo tremendo».