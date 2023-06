En pleno centro de Saigón, capital y mayor ciudad de Vietnam con más de 9 millones de personas, hay un mallorquín haciéndose camino. La casualidad, las ganas y un poco las circunstancias llevaron a Mateu Perpinyà a buscarse la vida al Sudeste Asiático hace ya una década. Allí, poco a poco, pero sin pausa, Perpinyà unió sus aficiones y pasiones con su trabajo como director, editor y productor, hasta hacerse un hueco en la música local, concretamente en el hip hop y el heavy metal. Ahora, tras una breve estancia de vuelta en Mallorca, el isleño ha regresado a Vietnam con el objetivo de montar LambdaTV, un formato televisivo aplicado a las redes sociales dedicado exclusivamente a la escena musical alternativa que ya echa a andar.

La idea, según explica Perpinyà, es «ofrecer videoclips a bajo coste para los artistas, pero de alta calidad». La fórmula, a priori imposible, se torna factible al buscar financiación a través de patrocinios: «En eso estamos ahora, hablando con sponsors», explica desde Vietnam. El objetivo es «tener vídeos en vivo, entrevistas, videoclips, etcétera, todo centrado en la música alternativa, con un livestream 24 horas que ya está activo y pasar de eso a montar un canal de televisión tradicional con programas y hacer cosas como las batallas de gallos de Red Bull, pero aquí, etcétera».

Imagen de un videoclip de Pain, dirigido por Perpinyà, con el uso de la técnica experimental.

A la pregunta de por qué montarlo en Vietnam, Perpinyà ofrece varias respuestas. Por un lado, ya conoce la escena local tras años trabajando con ella. Por otra parte, las facilidades que encuentra en el país asiático para montar casi cualquier producción en un tiempo récord. «La gran densidad de población hace que haya mucho comercio local cerca donde puedes encontrar de todo, lo que sea, incluso cables y enchufes muy específicos para grabar a la vuelta de la esquina».

Precios

También hay otros elementos como los precios de coste de la energía, el alquiler, la comida, etcétera. «La inflación ya se nota aquí también, pero en Mallorca está mucho peor y es de las cosas que más me echó para atrás», reconoce Perpinyà que sentencia: «Pensé que podía vivir a lo pobre en mi Isla o normal en Vietnam».

Por otro lado, aunque esto puede ser bueno y malo, «Vietnam es un país que funciona entero a través de Facebook», dice Perpinyà. «Hay todo tipo de comunidades y encuentras lo que necesitas ahí», detalla el mallorquín que reflexiona que «si Facebook se cae, Vietnam se hunde».

Imagen del estudio de grabación del vídeo en el que trabajó Perpinyà.

Lo que hay en Vietnam son «oportunidades». Por ello, es el lugar idóneo para «asentar la empresa», aunque siendo consciente de que «la cultura es muy diferente con España». «Hay que entender que es un sitio diferente y la gente asume cosas, que no es algo ni bueno ni malo en sí», señala Perpinyà que habla «vietnamita, pero me ven como un turista», pero es cuestión de «integrarse», reconoce. Algo que lleva algo mejor por la comida, que «me encanta».

No obstante, a pesar de las diferencias entre Mallorca y Vietnam, para el isleño «es una pena no poder vivir en mi Isla» y reconoce que «me gustaría poder hacer más cosas en España, pero el alquiler es prohibitivo y además, a nivel artístico, en Mallorca no encontré muchas opciones», señala Perpinyà.

El mallorquín posa en una calle de Vietnam, donde reside y trabaja desde hace una década.

A su vez, Vietnam le ha ofrecido la oportunidad de meter la cabeza de lleno en «técnicas experimentales» para los videoclips, como la secuencia fotogametría (disponible aquí) que permite «hacer un escáner 3D de una persona en movimiento logrando un resultado muy natural», algo que han realizado con una empresa local especializada en ello llamada Lumigrade, que puede verse en sus redes sociales.