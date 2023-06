Marlovers, un cuarteto de atmósferas envolventes y aterciopeladas que resucita el power pop de los 80-90 -la almohada sonora sobre la que se recostó una generación de románticos-, llevó su música al International Pop Overthrow, un evento con sede en el mítico The Cavern Club de Liverpool que tuvo lugar del 28 de mayo al 4 de junio, y que reunió a un centenar de bandas seleccionadas alrededor del mundo.

Su lista de referentes no tiene desperdicio: Teenage Fanclub, Matthew Sweet, Gigolo Aunts, Fountains of Wayne, The Posies, Velvet Crush, entre otros muchos «faros para cualquier navegante del océano pop», opina Simó Reus, miembro de esta banda mallorquina que pertenece a una rara estirpe en vías de extinción. Esa que, entre tanto ritmo latino no teme reivindicar el legado de Sarah Record, el sonido C86 o el power pop. Porque Marlovers son indies a la antigua usanza, la cosa viene de lejos, mientras la mayoría soñaba con las soleadas playas de California, ellos lo hacían con la fina lluvia de Glasgow, hogar de muchas de sus bandas de cabecera. Eso es romanticismo anglófilo y lo demás son bobadas.

Tempos vitalistas y guitarras con proyección caleidoscópica conforman el lecho del sonido 'Marlovers', que es pura efervescencia postadolescente, en el sentido más amplio, porque, aunque ya son 'mayores' el pop los ha mantenido jóvenes. No en vano, The Cavern Club, quizá el local más icónico del universo pop, les recibió por partida doble.