Es uno de los estrenos más esperados de la presente Temporada d'Òpera del Teatre Principal de Palma, pero la anticipación se ha visto empañada por unos hechos ocurridos entre bambalinas. El director escénico de La Traviata, el argentino Hugo de Ana (Buenos Aires, 1949), ha sido acusado de propinar «insultos» y de «trato vejatorio» mediante una queja por escrito a los responsables del espacio escénico de la calle Riera. Está previsto que el montaje suba al escenario del teatro el próximo sábado 17, aunque la rueda de prensa para presentar la obra, prevista para el lunes 12, fue ayer cancelada sine die.

Así, la dirección del Principal, con Josep R. Cerdà al frente y que en próximas semanas cesará en el cargo tras el resultado de las elecciones del 28 de mayo, recibió hace algo más de una semana una queja formal denunciando los hechos antes mencionados.

En ese momento, según han informado a este diario fuentes de la sala palmesana, y coincidiendo con los ensayos de La Traviata, los responsables del teatro dieron un toque de atención de Hugo de Ana para que corrigiera su actitud ante los miembros del equipo del montaje, tanto artístico como técnico. A partir de entonces, el director escénico de la ópera «se relajó», pero poco después llegaron más denuncias, aunque algunas únicamente de manera verbal y no de manera formal.

Sobre Hugo de Ana, con quien este diario ha tratado de ponerse en contacto sin éxito, es una figura respetada dentro de la escena internacional, donde goza de un prestigio. De hecho, ha trabajado en el Teatro de la Zarzuela o el Teatro Real, en Madrid, o el Liceu de Barcelona, entre muchos otros escenarios.

Reacciones

Ante tal situación, el Partido Popular ha solicitado este viernes una convocatoria extraordinaria del Patronato del Teatre Principal de Palma. La portavoz adjunta del PP en el Consell de Mallorca, Antònia Roca, expresó el «rechazo enérgico ante cualquier conducta negativa o comportamiento que esté fuera de lugar», según precisó el partido en una nota.

También exigen explicaciones a la Presidència del Patronato del Teatre Principal «para saber exactamente qué ha ocurrido y nos informen de las acciones que se han tomado al respecto». «No podemos tolerar este tipo de comportamientos y el Consell tiene que actuar de manera contundente para que situaciones tan desagradables como esta no tengan cabida y no vuelvan a suceder».

En este sentido, Antònia Roca advirtió que «estaremos vigilantes y esperamos que convoquen con la máxima celeridad posible el Patronato para que nos den toda la información», concluyó la ‘popular’.