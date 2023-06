Ruben Östlund desea rodar en Mallorca su nueva película, The Entertainment System is Down, y estos días él y su equipo han llevado a cabo trabajos de prepración para que sea una realidad. Como ya avanzó en exclusiva este diario hace casi un año, el cineasta sueco, ganador dos veces de la Palma de Oro en el festival de Cannes, tiene la intención de rodar en la Isla su próxima cinta y está trabajando para que así sea codo con codo con la Mallorca Film Commission que presta su apoyo para que el proyecto avance y llegue a buen puerto.

Según ha podido saber Última Hora, Östlund, que fue nominado al Oscar como Mejor Director por su cinta El triángulo de la tristeza (también nominada a Mejor Película y Guion Original) ha visitado instalaciones del aeropuerto de Palma y del hangar de Air Europa, montándose incluso en un avión en fase de mantenimiento, ya que su nueva película transcurrirá a bordo de un avión de larga distancia en el que todos los sistemas de entretenimiento se estropean. Para este rodaje, el cineasta sueco, que ha presidido el jurado de Cannes en su edición de este año, necesitará un plató de 2.500 metros cuadrados de superficie muy similar al que se piensa construir en Marratxí, tal y como avanzó en exclusiva Ultima Hora. Además, la intención de Östlund es rodar en Mallorca a finales del año que viene, fecha en la que idealmente ya debería estar construido dicho plató. A su vez, el equipo de producción y dirección del sueco, que está afincado en Campos desde hace cosa de un año y se ha involucrado de lleno en la vida cultural isleña desde su estancia en Mallorca, también visitará los platós de rodaje existentes en la Isla con el objetivo de valorar sus posibilidades de cara al rodaje.