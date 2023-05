Los más festivaleros han llegado pronto al Antiguo Aquapark de Calvià. A las 18.00 horas, en el escenario de Balearia, la DJ Sara de Araújo, conocida como la dama de la música electrónica, ya pinchaba los primeros temas y algunos ya empezaban a calentar motores para la que será la primera gran noche del Mallorca Live Festival 2023. Poco después se unirían Bilo, Mut, Courting y Llvna, en los stage de Estrella Damm, Innside, Endesa y Radio 3, respectivamente.

Si bien no eran pocos los que bailaban en estos primeros conciertos, especialmente al ritmo de los mallorquines Mut (Emilio Mut y Joan Lluís Caballero), quienes además de temas propios optaron por ofrecer algunas versiones, entre ellas la aclamada Ay Mamá, de Rigoberta Bandini quien, por cierto, actuó el año pasado en el Mallorca Live.

Sin embargo, también otros preferían pasear tranquilamente por el recinto, incluso ir de compras, tumbarse en una hamaca en la zona chill o tomarse un aperitivo para prepararse de cara a la gran noche, para la que todavía faltan muchas horas. Hasta las 22.00 horas no llegará Vetusta Morla; los de Brighton The Kooks, cabeza de cartel, no subirán al escenario hasta pasada la medianoche. Luego vendrán muchos más: Bad Gyal, León Benavente y Alien Tango.