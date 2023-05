Arranca en el sur de Francia el Festival de Cannes con más conexiones con la Isla que se recuerde en los últimos años. La 76 edición de la muestra echa a andar hoy y lo hace con nutrida presencia de profesionales que tienen contacto con Mallorca.

Para empezar, la mallorquina Aina Martos, quien es la editora del cortometraje Trenc d'alba, una cinta dirigida por Anna Llargués y producida por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Se trata de un proyecto de final de carrera que ha llevado varios meses de trabajo y que ha sido seleccionado dentro del programa La Cinef, que busca poner en común a los jóvenes talentos de diferentes espacios educativos cinematográficos del mundo con los profesionales de primer nivel del sector. La cinta se proyectará en el festival y el día 25 se entregarán los premios dentro de esta categoría.

Por otro lado, el presidente del jurado de este año es el cineasta sueco Ruben Östlund, afincado en la Isla con casa en Campos y que en los últimos meses ha participado en muchos actos repartidos por la geografía insular tales como el festival Evolution! Mallorca International Film Festival, donde presentó su cinta El triángulo de la tristeza, ganadora de la última edición de Cannes, o impartir un taller dentro del programa Illes de Ficció de la Mallorca Film Commission.

Östlund se halla muy asentado en Mallorca y siempre que ha tenido ocasión ha hablado maravillas de Campos, lugar donde, por cierto, hizo los primeros pases de la cinta mencionada y donde, de hecho, finalizó el montaje de la misma. A su vez, Östlund ha manifestado en varias ocasiones su interés por rodar su próxima película en Mallorca, The Entertainment System is Down, con la que pretende lograr «la mayor estampida de público del festival de Cannes», como dijo en una entrevista reciente con este diario.

Por otro lado, Östlund también es un viejo conocido de Cannes, donde ha ganado la Palma de Oro en dos ocasiones, por la ya meniconada El triángulo de la tristeza, y por The Square, haciendo que sus dos últimas cintas hayan sido premiadas y que, además, le hace estar en un selecto grupo de directores que han logrado esta hazaña y que solo comparten Francis Ford Coppola y Michael Haneke.

Otro afincado en la Isla, Michael Douglas, figura como protagonista de la edición de este año. El americano, propietario desde hace varias décadas de la finca de S'Estaca, ubicada entre Valldemossa y Deià, recibirá la Palma de Oro de Honor de este año en «reconocimiento a su brillante carrera y su comrpomiso con el cine».

El acto tendrá lugar en la jornada inaugural que se celebra hoy mismo, después de la proyección de un documental realizado por Amine Mestari bajo el título Michael Douglas, el hijo pródigo. Será el reconocimiento a un actor que se ha empleado a fondo en su carrera cinematográfica.

Finalmente, aunque no por ello menos importante, en el festival se proyectará la nueva película de la saga Indiana Jones, bajo el título de El dial del destino, y contará con la presencia de Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, sus protagonistas. En esta cinta han trabajado al menos dos personas con relación con Mallorca. Una de ellas es el artista de efectos visuales mallorquín Josep Antoni Ribas Rosselló, mientras que el stuntman Boris Martínez, que vive en la Isla desde hace prácticamente una década, también ha formado parte del equipo del filme.