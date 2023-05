El prolífico escritor y colaborador de este periódico Sebastià Bennasar (Palma, 1976) ha tomado el relevo de J.R. Armadàs –un autor de Sant Cugat (Barcelona)– al frente del proyecto literario de Edicions Xandri. El sello, fundado en 2014, inaugura ahora una nueva etapa en la que, según destaca el propio Bennasar, es clave la incorporación del ilustrador Sebastià Cabot (Palma, 1981), que se encarga del diseño y de las ilustraciones de las portadas.

Bennasar adquirió Edicions Xandri justo antes de que estallara la pandemia, en 2020, por lo que el proceso se ralentizó y hasta ahora no se han podido publicar nuevos títulos. El libro de relatos Eixavuiros, de Irene Solanich Sanglas, inauguró este proyecto editorial renovado, al que acaba de sumarse la antología Un gintònic amb na Lònia Guiu, dedicada al mítico personaje que Maria-Antònia Oliver –fallecida en febrero del año pasado– creó a mediados de los años 80 y que se convirtió en la primera mujer detective feminista de la novela negra contemporánea en catalán.

Líneas

«Una de las líneas que seguiremos es la edición de libros de relatos, aunque no necesariamente de género negro. En su momento, para Pagès Editors hice una antología titulada La cervesa de la Highsmith (2021) que rendía homenaje a la escritora y quise hacer lo mismo con Oliver. Para ello, además de las ocho autoras que participaron se sumaron Dora Muñoz y la propia Irene Solanich Sanglas», detalla Bennasar. Así, además de estas dos autoras citadas, participan Marta Alòs, Margarida Aritzeta, Núria Cadenas, Esperança Camps, Raquel Gàmez-Serrano, Susana Hernández, Montse San Juan y Anna Maria Villalonga.

Portada 'Un gintònic amb na Lònia Guiu', creada por Sebastià Cabot.

Sobre este género, Bennasar señala que «permite la lectura interrumpida, de ir poco a poco y al ritmo de cada uno, en el que cada cuento es como el capítulo de una serie», por lo que es ideal en estos tiempos en los que impera la inmediatez. Sin embargo, avisa que «la gente parece que siempre busca la novela, que requiere mayor compromiso de continuidad».

«Si fuéramos americanos consumiríamos más cuentos. Lo mejor de Hemingway, personalmente, son los cuentos, y también David Foster Wallace. Aquí tenemos a grandes maestros del relato, como Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Empar Moliner, Guillem Frontera o Neus Canyelles. Pero los libros de cuentos no venden tanto como las novelas. Es como si todo el mundo esperara las novelas de los escritores, como si no pudieras considerarte escritor hasta que no publicas una. Desgraciadamente parece que, para que te conozcan, no puedes publicar solamente relatos», lamenta el editor.

Otra línea que sigue Edicions Xandri es la recuperación de libros de los sénior de la literatura catalana. «Jaume Benavente lanzó a principios de los 2000 las novelas cortas Camps de lava y Mazurca de Praia, que ya no se podían encontrar en las librerías, y las reeditaremos en único volumen, que será el tercer título que publicaremos», avanza Bennasar.

En este apartado figura lo que será el cuarto título: Carrer de l’Argenteria, 36, de Antoni Serra, publicado originariamente en 1988 por Editorial Pòrtic. «Lo empezamos a planear con él y le apetecía mucho, pero lamentablemente no lo habrá podido ver [falleció el pasado mes de marzo]. Está previsto que salga antes de septiembre, de cara a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.

«Es una obra que se sale del Mosqueiro habitual que trata de los primeros momentos de la Guerra Civil en Mallorca a partir de la visión de Ignasi, un xueta conservador», apunta. «El propio Antoni Serra decidió recuperar esta novela porque era su preferida, una de las mejores que había escrito. Y yo estoy de acuerdo. Su sueño era que reeditaran Màrius, que ya hizo Nova Editorial Moll, y Carrer de l’Argenteria, así que hemos terminado de cumplir su ilusión», declara.

Estas son las líneas en catalán, con las que esperan lanzar ocho títulos al año incluyendo también uno o dos en castellano. De momento, en esta lengua contemplan editar La perla negra, de Eduard Contijoch, que saldría en el último trimestre de este año.