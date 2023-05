Están considerados como ‘los maestros del soul’, y no es para menos. Stone Foundation, banda liderada por Neil Jones y Neil Sheasby, cumplen 25 años de carrera y lo celebrarán con su primera actuación en lsla. Será este sábado en el Mallorca Soul&Beat Weekend, que tiene lugar desde ayer en la Sala Palmanova de Calvià. El grupo, en palabras del propio Jones, aterrizará con su «soul con un giro british».

Es curioso que, dado que Mallorca es uno de los destinos predilectos de los británicos, esta sea su primera vez aquí. «Hemos estado de gira muchas veces por España pero nunca había pasado hasta ahora, nos encanta tocar en escenarios españoles porque es un público que aporta mucha energía a los shows, un ingrediente muy importante», cuenta Neil Jones.

Precisamente, hace apenas unas semanas que Stone Foundation publicó su nuevo sencillo, B What U R, un título muy sugerente. «Nosotros somos lo que somos, creo que con cada lanzamiento la banda se vuelve más fresca, siempre intentamos crear nuevos sonidos para cada disco que hacemos». De hecho, su último álbum de estudio es Outside Looking In, editado en 2022. Adelanta, además, que su próximo LP será un grandes éxitos.

La formación también es conocida por colaborar con grandes nombres, como es el caso de Paul Weller, «nos encanta trabajar con él y siempre ha sido un gran apoyo, nos sentimos muy agradecidos que continuar haciendo música con él», concluye.