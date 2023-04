Relata Martín Garrido Ramis (conocido como Martín G. Ramis) que hace varios años, «unos quince», estaba comiendo con el actor Manuel de Teba en Deià cuando este último le propuso que escribiera un guion con la intención de entregárselo a Michael Douglas. «Yo mismo se lo daré», insistió Teba, aunque la idea, finalmente, quedó desechada, pero no olvidada. «Llevo una libreta en la que apunto todas las ideas y repasando la encontré y se me ocurrió que era una buena historia». Así nació En busca de Michael Douglas, la nueva novela de Garrido que presenta hoy, a partir de las 18.30 horas, en Casa del Libro en compañía de Joana Pol.

Así pues, a través de esta premisa que puede parecer a priori cómica, Garrido construye una «tragicomedia, un drama» en el que el personaje principal es el mismo Manuel de Teba quien, acompañado de otros protagonistas inspirados en personas reales, emprende esta búsqueda del conocido actor americano que, como es sabido, tiene un más que importante vínculo con Mallorca, donde posee la finca de S’Estaca. Confiesa Garrido que no es su «estilo» el de perseguir a la gente, ya que él no ha «ido detrás de nadie nunca», por lo que no replicará la idea de su nueva novela, aunque sí está seguro de que «si Douglas leyera el libro produciría una película sobre él».

Por otro lado, Garrido tiene en marcha otros proyectos que en breve llegarán a sus respectivos puertos. Por un lado, ahora mismo se encuentra ensayando una representación de Luces de bohemia, la conocida obra de Ramón María del Valle-Inclán, que es coproducción entre el Teatre Principal d’Inca y el Ajuntament d’Inca y que se estrenará en el espacio del municipio.

A su vez, también estrenará en la próxima temporada de Madrid la obra Las Kellys, escrita antes que Kellys, de Rafa Gallego, y además su hijo, Martín Garrido, filmará el largometraje Farlopa, cuyo guion firma su padre.