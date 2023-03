Margalida Adrover y Aitana Ahrens aseguran presencia mallorquina en el Festival D’A

El D’A Festival de Cine de Barcelona arranca hoy con una cargada programación en la que sobresalen nombres como Céline Sciamma, autora francesa de la obra Retrato de una mujer en llamas, o Emmanuel Mouret, autor de Crónica de un amor efímero. En el extenso cartel que asegura varios días (el festival se prolonga hasta el 2 de abril) de cine de autor en la Ciudad Condal se han colado dos mallorquinas, una de nacimiento y otra de adopción. Se trata de Margalida Adrover, quien presenta su cortometraje Vacua, y Aitana Ahrens, quien recala con Cleo vendrá esta noche.

Adrover, nacida en la Isla en 1997, es la autora de Vacua, un cortometraje que persigue la sensación de «estar estancada en la vida». Como ella misma detalla a Ultima Hora, «la historia surgió durante la pandemia, que es cuando empecé a escribir el guion y surgió la idea de aquellos con unos 25 años que no sabemos qué hacer con nuestra vida», un sentimiento que encontró en otras personas de edades similares y que la animó a lanzarse a esta «pequeña producción» rodada en Llucmajor y que ya pudo verse en el pasado Atlàntida Film Festival, pero que llega al D’A como «todo un logro». El paso por Barcelona, además, puede ser de alegría doble si finalmente se alzan con alguno de los dos premios a los que optan: el del público y el de Impulso Colectivo de Cortometrajes.

Margalida Adrover durante el rodaje de 'Vacua' en Llucmajor.

La propia Adrover señala que es el primer filme que rueda en el que siente «que presento algo propio, algo para decir quién soy y qué puedo hacer». La mallorquina, que estará el día 26 en la presentación de manera presencial, compagina su labor creativa con su trabajo como jefa de producción en Gentileza Películas, y avanza que ya está inmersa en nuevos proyectos como Hay dolor, un nuevo corto que ya ha sido seleccionado en Mecal Pro y Emergente Cine Lab de Madrid.

Por otro lado, Aitana Ahrens no es mallorquina de nacimiento, pero como si lo fuera. Detalla que su «familia materna vive en la Isla, mi madre está casada con un mallorquín y desde que soy pequeña he residido en la Isla». Hasta tal punto tiene relación con Mallorca que hizo un curso de animación en la UIB cuando era «una chavala».

Aitana Ahrens presenta 'Cleo vendrá esta noche', ganador del Roel de Oro en el Festival de Medina del Campo.

Ahrens codirige Cloe vendrá esta noche junto a Miguel Guindos, una producción que llega al D’A para hablar de «cómo estamos representados las personas queer», concretamente «cuando te empieza a gustar alguien y te faltan referentes». Una idea personal de la propia Ahrens que «cuando era pequeña no sabía o entendía si me gustaba alguien», una sensación compartida no solo con el codirector, sino «con amigas» y que, tras comentarlo y cerciorarlo, la animó «a escribirlo».

El corto, que cuenta con el apoyo de la productora mallorquina Cinética, fue seleccionado en el Festival de Medina del Campo, donde se alzó con el Roel de Oro en la sección de cortometrajes, y opta en el D’A a los mismos galardones que su compañera isleña. Por su parte, Ahrens explica que ya tiene en mente una nueva producción que quiere rodar en la Serra.