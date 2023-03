El grupo Black Eyed Peas y Bad Gyal son las nuevas confirmaciones de la sexta edición de Mallorca Live Festival, «el evento musical más importante de las Islas Baleares», han informado este miércoles desde la organización. La cita mallorquina volverá los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 al Antiguo Aquapark de Calvià con una programación que se completará próximamente con los últimos nombres y el anuncio de la fiesta del sábado.

El viernes 19 de mayo, Black Eyed Peas encabezará la segunda jornada del festival. Durante los últimos 25 años, el trío de Los Ángeles —compuesto por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo— ha establecido récords en la industria musical. En 2011 deslumbraron al mundo con una actuación histórica en el espectáculo del descanso de la Super Bowl XLV, cuentan con seis premios Grammy y han vendido 35 millones de álbumes y 120 millones de singles gracias a verdaderos himnos como Where Is The Love? o I Gotta Feeling y lanzamientos tan importantes como Elephunk, The E.N.D. y, más recientemente, TRANSLATION (2020), álbum que incluyó los éxitos Ritmo (Bad Boys For Life) y Girl Like Me.

Su noveno larga duración, Elevation (2022), ha sido un nuevo exitazo con el sencillo Don’t you worry [con Shakira & David Guetta] y las colaboraciones con Anitta & El Alfa, Daddy Yankee, Nicky Jam, Anuel AA, Ozuna, y Nicole Scherzinger, entre otros. Se abre otro brillante capítulo en la historia de Black Eyed Peas del que Mallorca Live Festival formará parte al acoger al grupo en su primera fecha en España de 2023 y su primera visita a Baleares.

El jueves 18 de mayo se incorpora al cartel Bad Gyal, sin duda una de las artistas del momento que regresa al festival tras dos espectaculares sold outs en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink de Madrid convertida en toda una estrella y en una de las propuestas más valiosas de la escena internacional.

La cantante catalana Bad Gyal.

La artista catalana sigue conquistando el panorama musical tras lanzar algunos de los hits más icónicos de los últimos años como Fiebre, Alocao, Zorra o Nueva York (Tot*), y su último lanzamiento hasta la fecha, el EP Warm Up (2021) – en el que participaron Rauw Alejandro, Rema, KHEA o Juanka– debutó en el top 10 de la Global Album Chart de Spotify y ya acumula más de 150 millones de reproducciones en plataformas.

Bad Gyal ha despertado interés a nivel mundial llegando a girar por Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos en varias ocasiones y ha recibido el apoyo de medios musicales tan importantes como Pitchfork, The Fader, Fact Magazine o The Guardian, que la han señalado como una de las promesas de la música del futuro. Bad Gyal llegará a la Isla con su esperado nuevo disco bajo el brazo, La Joia.

Dos nuevos nombres se suman a una propuesta artística que se completará muy pronto y que ya contaba con grandes nombres nacionales e internacionales como The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti & Egypt 80, entre muchos otros nombres.