Vuelve a la RAE la polémica «tormentosa» del 'sólo' o 'solo'

La Real Academia Española (RAE) celebrará este jueves 9 de marzo su habitual pleno con los académicos que se prevé «tormentoso», tal y como adelantó el escritor Arturo Pérez-Reverte la semana pasada, por la polémica surgida en torno a la tilde con el adverbio 'solo'. La pasada semana, tras la celebración del pleno, la RAE aclaraba que la tilde al adverbio 'solo' al igual que para los pronombres demostrativos 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales, se puede usar únicamente en los contextos donde el que escribe perciba riesgos de ambigüedad, según informaron fuentes de la institución cultural a Europa Press.

De esta manera, el pleno acordaba «de manera unánime» una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), que «no modifica la norma sino que la hace más clara», resaltaban las citadas fuentes. Así, la RAE explicaba que es «obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad» y que es «optativo» ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad. En la última actualización de las reglas generales de acentuación, la RAE señaló que la palabra 'solo', tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como cuando es adjetivo; así como los demostrativos 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres o como determinantes, no deben llevar tilde, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en '-s'; bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de 'n' o 's'.

Además, en una segunda explicación, la RAE insistía en que «se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riego de ambigüedad» y se introducía la expresión «a juicio del que es escribe» para que quien escriba valore «si existe ambigüedad o no». Así, recalcaba que el hablante «tendrá que justificar» el uso de la tilde si percibe el riesgo de ambigüedad«. »La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio 'solo' ni los pronombres administrativos, que es la opción más aconsejable«, apuntaban en redes sociales. No obstante, esta aclaración tuvo respuesta por parte del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, acusando a la RAE de dar información »sesgada e inexacta« con la decisión del pleno. El periodista, según criticaba en un mensaje en redes sociales, cuestionaba los argumentos de la RAE explicando el uso de la tilde, donde reiteraban que lo aprobado en el pleno del día 2 de marzo »no modifica« la doctrina de la 'ortografía' del año 2010 e incluso se expresa su uso »de una forma más clara". En este contexto, Pérez-Reverte afeó las explicaciones de la RAE en Twitter.

«¿»No se añade nada nuevo«? ¿»Lo tendrá que justificar«? Lamento decir que RAE, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta», aseguró el escritor, matizando posteriormente que no se refería al director de la institución, Santiago Muñoz Machado. Además, el excorresponsal insistía en que la RAE sí que «aprobó una modificación importante» respecto a la tilde en 'solo' en su última sesión plenaria, avanzando que el próximo pleno sería «tormentoso».