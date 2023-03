Llega el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, para «resaltar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas, en pie de igualdad con el hombre». Un día para dar valor a la figura de la mujer que se ve reflejada en distintos ámbitos, como es el caso de las series, en las que su incidencia tiene cada vez más relevancia con propuestas diversas. Dramas, comedias, terror, fantasía, intriga... Géneros variados con un denominador común: personajes femeninos carismáticos e historias en las que son las absolutas protagonistas.

VISIÓN ACTUAL

En los últimos años las distintas plataformas han apostado por series con una importante presencia femenina con personajes con distintas motivaciones y fuertes personalidades, con luchas internas y externas y la superación como seña de identidad. Destacamos Minx, Mare of Easttown, Hacks, Heridas abiertas, La maravillosa señora Maisel, Fleabag, Podría destruirte, Killing Eve, Dickinson, Julia, Valerosas o Madres trabajadoras.

DE ARMAS TOMAR

Al igual que en el cine de los 80 con películas como Aliens o Terminator, donde se presentaba a la mujer como una guerrera que combatía a temibles enemigos, las series también han emulado esa imagen con propuestas donde son ellas las que luchan contra el mal. Algunos de esos referentes son Stranger Things, Sabrina, Miércoles o Buffy.

CLÁSICOS ATEMPORALES

Resaltar el papel de la mujer en las series no es algo de ahora, ya ha sido aprovechado hace unos años con títulos míticos para la posteridad y disfrutables en cualquier momento, al ser vigentes muchos de sus mensajes: The Good Wife, Orange is the new black, Las chicas Gilmore, Sexo en Nueva York o The Closer.

PRODUCTO NACIONAL

También en España se han contado relatos para la pequeña pantalla que centraban la mirada en la figura de la mujer obteniendo como resultado algunos títulos a tener en cuenta como Valeria, Vis a Vis, Las chicas del cable, Vida perfecta.

OTRAS MIRADAS

Hay que tener en cuenta otras miradas entre las que destaca la proveniente de Corea del Sur, cuya potente industria audiovisual ha creado una gran variedad de títulos en los que las mujeres son protagonistas, entre las que reseñamos Woo, una abogada extraordinaria, El amor da mucha guerra, Treinta y nueve, Las hermanas, Saimdang, Rookie Historian Goo Hae-ryung, The Glory o When the camellia blooms.

Minx. HBO Max: 10 episodios

Una joven feminista quiere sacar adelante su proyecto de revista, por lo que decide unir fuerzas con un editor y publicista con el que acabará creando la primera revista erótica para mujeres.

Hacks. HBO Max: 18 episodios

Una legendaria cómica de Las Vegas y una joven escritora se unen a pesar de sus diferencias para actualizar el repertorio de la veterana actriz y aprender a respetar todo lo que las separa.

Fleabag. Prime Video: 12 episodios

La protagonista, directa y descarada, que pasa por una crisis vital tras perder a su mejor amiga, «rompe la cuarta pared» para dirigirse al público y plantear un juicio moral continuo sobre sus acciones.

La maravillosa Señora Maisel. Prime Video: 34 episodios

Cuenta la historia de un ama de casa que descubre una habilidad especial para la comedia en vivo y a partir de ahí empieza a cuestionarse distintos aspectos de su vida y la sociedad en la que vive.

Vida perfecta. Movistar Series: 14 episodios

Se adentra en la vida de tres mujeres que, habiendo superado la treintena, están en plena crisis existencial. María, Esther y Cristina deciden buscar un nuevo camino diferente al que tenían planeado.

Vis a vis. Netflix: 40 episodios

Narra las vivencias en prisión de Macarena, una joven que tras ingresar en la cárcel se ve inmersa en una complicada situación en la que tendrá que aprender a adaptarse para sobrevivir y salir adelante.

Valeria. Netflix: 16 episodios

Basada en las novelas de Elísabet Benavent, relata las peripecias de una escritora que atraviesa una crisis en su matrimonio y a nivel personal, por lo que decide hacer grandes cambios en su vida.

Las chicas del cable. Netflix: 42 episodios

Cuatro mujeres de la Compañía Telefónica Nacional española se involucran en la consecución de cambios que conlleven una evolución para la figura de la mujer en el Madrid de 1928.

Heridas abiertas. HBO Max: 8 episodios

Una traumatizada reportera regresa a su ciudad para cubrir los asesinatos violentos de dos preadolescentes. Tendrá que lidiar con un complejo caso y su pasado.

Mare of Easttown. HBO Max: 7 episodios

Mare Sheehan es una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania que investiga un asesinato local mientras intenta que su vida personal no se desmorone.

The Good Wife. Prime Video: 156 episodios

Uno de los hitos de las serie modernas. Imposible no congeniar con Alicia Florrick, una madre y esposa que debe hacerse cargo de su familia después de que su esposo es destituido como fiscal y encarcelado.

Stranger Things. Netflix: 34 episodios

Regreso a los 80 con la fantasía y el compañerismo como seña de identidad, pero con personajes femeninos que sobresalen por encima del resto con la enigmática Once a la cabeza.

Dickinson. Apple TV+: 30 episodios

Se desarrolla en la era de la poetisa estadounidense Emily Dickinson con un tono actual. Explora con una imaginativa puesta en escena los conflictos sociales, familiares y de género que sufrió la autora.

Valerosas. Filmin: 30 episodios

Una serie animada para todos los públicos que adapta los cómics de Pénélope Bagieu en los que se cuentan las historias de 30 mujeres revolucionarias que escribieron sus propios destinos para cambiar el mundo.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Netflix: 36 episodios

Sabrina Spellman se enfrenta a su naturaleza mitad bruja y mitad mortal mientras combate contra las fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y el mundo en que habitan los humanos.

Buffy, cazavampiros. Disney +: 144 episodios

Atemporales aventuras de la cazavampiros más mediática. Acción y giros inesperados de la mano de carismáticos personajes femeninos en cuyas manos está el salvar Sunnydale y al resto del mundo de los vampiros.

Miércoles. Netflix: 8 episodios

Uno de los éxitos más recientes. Basada en el personaje Wednesday Addams de The Addams Family, nos muestra a un personaje decidido, con un fuerte carácter y con sus ideales claros y definidos.

Woo, una abogada extraordinaria. Netflix: 16 episodios

Propuesta fresca y amable. Sigue el día a día de Woo Young-woo, una abogada autista que trabaja en un gran bufete y demuestra tener una gran inteligencia para el trabajo pero dificultades en sus relaciones sociales.

When the Camellia Blooms. Netflix: 44 episodios

Dong Baek es una madre soltera que se muda a Onsang junto a su hijo, donde abre su propio bar. A partir de ese momento su vida cambia tras entrar en ella nuevas personas y peligros inesperados.

Las hermanas. Netflix: 12 episodios

Adaptación libre del relato original de Louisa May Alcott. Tres hermanas que no tienen a nadie más en el mundo y sin apenas dinero se ven envueltas en una conspiración que implica a personas ricas y poderosas.