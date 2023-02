El suyo es uno de esos rostros que permanecen. Puede ser por su constante trayecto por las ficciones nacionales, algo que le llevó a ser una de las caras más visibles de Al salir de clase o a protagonizar la considerada por muchos como la mejor serie de la televisión española: El Ministerio del Tiempo. También puede ser por simples genes. Está claro que hablamos de Rodolfo Sancho (Madrid, 1975), el actor hijo de Sancho Gracia que lidera el cásting de Un paseo por el Borne, película dirigida por el mallorquín Nick Igea que se rueda estos días en la Isla y cuenta con las actrices Natalia Verbeke y Ruth Gabriel para crear una carta de amor al cine en la que Mallorca es el epicentro de la trama.

¿Qué le atrajo de esta película para sumarse al proyecto?

—Todo, aunque principalmente fue que en, mi experiencia, muchos personajes que son un viaje desde la luz hasta la oscuridad y al final siempre suelen morir, además. Lo bonito de esta cinta es que es lo contrario.

¿Cómo describiría a Martín, su personaje en la cinta?

—Es alguien deprimido y frustrado con la vida que empieza a dar unas clases de cine y empieza poco a poco a ilusionarse de nuevo. Además, los chavales a los que enseña le empujan porque ruedan un corto y le van sacando de ese estado depresivo en el que está y acaba siendo feliz. Es el viaje a la inversa.

¿Cómo prepara el papel?

—Un poco dejándome llevar por el guion. Están muy bien marcados los cambios, por lo que el propio texto me da los estados de ánimo de una forma clara. En este sentido, Martín llega deprimido porque ha repudiado el mundo del cine al sentir que él lo ha repudiado a él. Hay rencor, y acaba siendo un borracho conocido, que es lo contrario a un alcohólico anónimo. Poco a poco va mejorando, pero lo interesante es que es un personaje normal, un tipo de hoy en día con un estado anímico reconocible. Al final, es alguien que ama el cine y al hablar de cine se reenamora.

Un momento de la filmación de 'Un paseo por el Borne', este martes en Palma.

Siempre ha compaginado cine y series, ¿cómo se decanta?

—Creo que he hecho bastante más cine que series, pero para mí lo más importante es el personaje. El formato no influye especialmente. Es cierto que la tele te da más visibilidad si tienes un éxito muy sonado porque es un público masivo, pero he dicho que no a series por hacer películas y viceversa. De hecho, he rechazado una serie por hacer Un paseo por el Borne.

Recientemente se ha estrenado La piel del tambor, ¿cómo ha sido entrar en el mundo de Arturo Pérez Reverte?

—Tiene la facilidad de que sabes que es una trama que funciona. Te da tranquilidad y que sea una novela de Arturo lo hace más grande, que digamos. Sé que ha ido bien en taquilla y también en Amazon Prime y eso es por la novela de la que viene, aunque si fuera una ficción creada de cero le hubiera costado más.

Como la de Nick Igea.

—Sí, claro. No todo puede ser una adaptación de una novela. También ha de haber la creatividad de un guionista que quiere contar sus historias. Lo bonito de estar profesión es que no sabemos dónde está el éxito porque saberlo le haría perder su gracia. Creo que esta cinta tiene mucho a su favor para que se vea.

¿Cómo ve la industria ahora? ¿Se cambiaría por cuando comenzó?

—Cuando empecé era una época bastante mala para la ficción. En los 60 y 70 se hacía una tele maravillosa, pero luego empezó ese movimiento de teleserie a tres cámaras con todo iluminado y para mí es la decadencia de las series en este país. Desde hace años, sin embargo, se han vuelto a hacer buenas historias. Hablo antes de las plataforma. La gente piensa que el resurgir ha llegado con ellas, pero en realidad si han venido a España es porque han visto lo que se estaba haciendo.