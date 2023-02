Cuando muere una persona, se suele decir que no desaparece del todo siempre que haya gente que la recuerde. En el caso de los autores, continúan vivos mientras lo esté su legado; esto es, leyendo sus obras, representándolas. Por ello, el mejor homenaje a Maria-Antònia Oliver es el que lidera la compañía de Manacor, pueblo natal de Oliver, Idecop Teatre, que recupera un montaje con dramaturgia de Assun Planas que se estrenó precisamente en este pueblo en 2007, con el título de Transcripció aproximada.

Ahora, Salvador Miralles dirige el montaje bajo el nombre de Cusses, en el Teatre de Manacor, justo cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de la reconocida autora, distinguida con importantes galardones, como el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el Ciutat de Palma de Novel·la o la Creu Sant Jordi. La pieza, protagonizada por Aina M. Algaba y Antònia Santandreu, podrá verse este jueves día 9 y viernes 10 a las 19.30 y, el domingo, a las 18.00 horas.

Aina M. Algaba y Antònia Santandreu interpretan 'Cusses'. Foto: NÚRIA SÁNCHEZ

Cusses se basa pues en Transcripció aproximada, un texto que Planas escribió hace más de 15 años en el que fusionaba dos relatos de Oliver, Blanqueta y Mel, protagonizados precisamente por sus dos perras. «Me dijo que en aquel momento no tenía ningún texto teatral, pero que acababa de publicar el primer cuento y, el segundo, lo tenía pendiente. Le pedí permiso para adaptarlo y me lo concedió. Me encerré cuatro días y me dije a mí misma que no me levantaría de la silla hasta que hubiera conseguido la dramaturgia», recuerda.

«Es una historia preciosa, sobre todo la de Blanqueta. Cuando murió Jaume Fuster [su marido, en 1998, cuando tenía 53 años], se quedó muy triste y era incapaz de hablar de ello, solo pudo hacerlo a través de su perra. También hablaba del trasplante de corazón, de cuando vivía en Barcelona y cuando se trasladó a Mallorca. Junté las vivencias de las dos, como si Blanqueta explicara a Mel lo que pasó antes de regresar a la Isla», añade.

«Es una pieza preciosa que aborda la enfermedad, la pérdida, los valores de la vida, la cotidianidad, la vida en el pueblo y en la ciudad», destaca Planas, quien protagonizaba la pieza junto a Maria Rotger.

Después del estreno en Manacor, el montaje llegó al Espai Brossa de Barcelona en 2009 con una versión un poco más larga, una suerte de epílogo con el testimonio de dos gatos de Oliver, que interpretaron Pau Pascual y Salvador Miralles.

Maria Rotger y Assun Planas, en una imagen promocional de 'Transcripció aproximada'.

Versión

De hecho, es este último quien ahora dirige Cusses, que cuenta con las actrices Aina M. Algaba y Antònia Santandreu. Sobre el cambio de título, Miralles aclara que, más allá de que es «un nombre que llama la atención por su sonoridad», se debe a que Oliver «dedica bastantes escritos a los perros, especialmente a las suyas».

«Solía decir que sus cusses eran sus amigas. Siempre tuvo perros en su casa, ya desde pequeña. Yo conecto mucho con eso y el texto me despertó emociones, curiosidades e inquietudes a través de un prisma naíf muy interesante, cercano. También cambié el título porque me e tomado la libertad de adaptar un poco el texto y añadir otros fragmentos de relatos de L’illa i la dona [donde se incluye Blanqueta] en los que también se habla de su vida y de la muerte de Jaume Fuster. Todo pasa por alimentar el universo, la constelación que fue Oliver, Fuster, Blanqueta y Mel», recalca Miralles.

«Cuando Maria-Antònia faltó fue un duro golpe, me despertó una desazón, el deseo de hacer algo suyo. Un año después he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo junto a Aina Maria y Antònia, dos actrices que llevan muchos años haciendo teatro en Manacor. Volver a poner a escena esa obra tiene más sentido que nunca», concluye el director.