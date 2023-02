Poco a poco, la organización del Mallorca Live Festival (MLF) va avanzando los nombres que conformarán el cartel de su sexta edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de mayo en el antiguo Aquapark de Calvià. La banda británica The Kooks es la última incorporación, tal y como han anunciado este jueves por la mañana en las redes sociales del MLF.

The Kooks irrumpió en el panorama musical con su disco debut, 'Inside In/Inside Out', en 2006, con gran éxito de público y crítica. De hecho, se alzaron con diferentes galardones, como en los MTV Europe Music Awards o en los Brit Awards por el sencillo 'She moves in her own way'. Aunque fue con su siguiente álbum, 'Konk' (2008), con el que el grupo alcanzó el número uno en ventas. A este LP le siguieron 'Junk of the heart' (2011); 'Listen' (2014), más experimental, varios recopiltarios y rarezas; después llegó 'Let's go sunshine', editado en 2018, y su última referencia es '10 tracks to Echo in the Dark', de 2022.

De esta forma, The Kooks se suma a un programa que incluye nombres como The Chemical Brothers, Moderat, Bomba Estereo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Black Rebel Motorcycle Club o Peggy Gou.