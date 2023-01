La conocida expresión ‘por amor al arte’ cobra sentido con el proyecto The Mallorcan, una «revista ficticia» en la que artistas de la Isla crean una portada al más puro estilo de la prestigiosa The New Yorker. El artífice de esta iniciativa, que sigue la estela de The Barcelonian, de la Ciudad Condal, es Joan Aguiló.

«Hace unos meses comentaba con un compañero, Xavi Julià, que en Mallorca no había una comunidad de artistas como tal, pues si bien hay muchísimos creadores, todo el mundo parece que va a lo suyo y no siento que haya una red que nos una a todos. Fue él el que me dio la idea de hacer algo similar a The Barcelonian. Me pareció sencillo e interesante, así que decidí llevarlo a cabo en Mallorca también basándonos en esta referencia mundial, aunque llevándola a nuestro terreno», aclara Aguiló.

Lo puso en marcha el pasado mes de diciembre con una primera portada que refleja todo su imaginario, que bebe de recuerdos felices de infancia, jugando en la playa con los amigos o con los abuelos. Una de las portadas. El lanzamiento es semanal, cada lunes por la mañana, a través de la cuenta de Instagram ‘Themallorcanmag’. Después de Aguiló se sumaron Luis Maraver, Llorenç Garrit, Belén Pez y Xisco Barceló Andreu. Hoy mismo Oriol Angrill Jordà protagonizará lo que será la sexta portada.

Sin embargo, ya hay muchos otros trabajando en las próximas entregas, como Diego Ingold, Jaume Vich –artífice de Melicotó–, Sergi Casasnivas o Margalida Vinyes, entre muchos otros. «La premisa es que el creador sea mallorquín, o de las Islas, o bien que tenga un vínculo estrecho con ellas y que la portada sea un reflejo de cómo ve Mallorca, su visión de la Isla», apunta. En cuanto a la disciplina o lenguaje artísticos, Aguiló subraya que es un proyecto horizontal, aunque él lo haya empezado, y abierto a todos los creadores, sean ilustradores, dibujantes, pintores o fotógrafos. Todo ello con la finalidad de crear una especie de «red» de artistas que, en consecuencia, según Aguiló, constituirá también «un retrato de los creadores del momento».