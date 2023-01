12.500 personas en el Polideportivo Mateu Cañellas de Inca ante un Pau Debón eufórico. Una imagen vale más que mil palabras y esta es la elegido por Antònia Font para demostrar, si es que a caso no basta con su larga trayectoria sobre los escenarios, que sí se les conoce. En la elegante respuesta del grupo mallorquín a Fulgencio Coll, el concejal portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma, que encendió la polémica hace unos días asegurando que solo «cantan en catalán y apenas se le conoce».

Antònia Font compartió uno de los momentos más emotivos de su concierto más especial en la Isla, con un breve texto: «18 de juny de 2022, Inca». Esta ha sido la forma de zanjar la polémica tras las declaraciones del grupo ultraderechista que se ha mostrado en contra de su concierto en Palma para la fiestas de Sant Sebastià 2023. Los fans de la banda no tardaron en reaccionar al vídeo en Twitter, algunos aseguran que lo mejor que les puede pasar es que «no Vox ni Fulgencio Coll les conozca».

Otros aprovechan para hacer la cuenta atrás para el próximo concierto que se celebrará en Palma el 28 de enero en Son Fusteret. ¿Esto no vale los 120 mil euros que se pagaron? ¡Naturalmente que lo vale!», aseguraba una de las seguidoras del grupo en las redes sociales.

18 de juny de 2022, Inca ❤️ pic.twitter.com/wJpVwMiofX — Antònia Font (@Antonia_Font) January 10, 2023

Además de este tuit, en primer momento la formación reaccionó a las declaraciones de Vox con una de las letras de sus canciones que a los pocos minutos eliminó de sus cuentas en redes sociales. «Comandant Armando Rampas, no te follis ses hostesses una darrera s'altra, i comandant, no m'involucris què un turista és humanista i no un pirata», escribieron en Twitter a primera hora de este martes y lo eliminaron más tarde.

El caché del grupo, que cerrará las fiestas, supondrá un coste de 120.000 euros para el Ajuntament de Palma, incluyendo también el equipo humano de 20 personas que acompañan a la banda, tal y como informó Ultima Hora. Los gastos de producción técnica del concierto, necesarios para habilitar un espacio no preparado para la celebración de conciertos con un aforo aproximado de 16.000 personas, serán de 162.000 euros, incluyendo el equipo y personal técnico, producción de sonido, luz y vídeo, tareas de montaje y desmontaje, instalaciones eléctricas y generadores o equipo de seguridad. En conjunto, son unas 70 personas las que trabajarán estos días.