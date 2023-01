‘Pathaan’, el ‘blockbuster’ de Bollywood rodado en la Isla, se estrena el día 27

Dos espías de la agencia de inteligencia de la India se unen para resolver una misión de alto secreto. Deberán enfrentarse a grandes peligros que les amenazarán y se verán envueltos en intensos conflictos. Este es el punto de partida de Pathaan, la última superproducción de la factoría Bollywood que se rodó en diferentes rincones de Mallorca a principios del pasado año 2022, que se estrenará en las salas de cine españolas el próximo viernes 27 de enero.

El largometraje está dirigido por Siddharth Anand y protagonizado por grandes actores del cine de la India, Shah Rukh Khan (Fan, My Name Is Khan), Deepika Padukone (XXX: Return of Xander Cage, Padmaavat) y John Abraham (Dhoom, Agua).

La actriz y modelo Deppika Padukone, en el club Gran Folies (Andratx).

Ambicioso

Según detallaron este martes en un comunicado desde su distribuidora en España, Lighthouse, Pathaan es el proyecto «más ambicioso del universo de espías del productor Aditya Chopra hasta el momento». De hecho, tal fue la expectación durante la filmación de la cinta que las fotografías del set de rodaje de la película en España –sobre todo, las de las grabaciones en la costa de Mallorca– de la pareja de actores causaron una gran sensación en redes sociales entre los fans. La música es uno de los ingredientes estrellas el cine de Bollywood y para esta cinta se grabaron dos temas principales. Una de ellas lleva por título Besharam Rang y la mayoría de escenas para este tema se grabaron en Mallorca.