Joan Valent inspira a la Simfònica con el estreno de su ‘Concierto para guitarra’

La Orquestra Simfònica de les Illes Balears, con Pablo Mielgo a los mandos, se viste de gala este jueves a las 20.00 horas para una ocasión especial que acoge el Auditòrium de Palma: el estreno del Concierto para guitarra y orquesta que ha escrito el compositor mallorquín Joan Valent junto al guitarrista Gabriel Estarellas. El debut de la obra está enmarcado en el Ciclo Auditòrium e irá acompañada de otras piezas como Fantasía on greensleeves, de Ralph Vaughan Williams; y la suite Noche de Navidad, de Nicolai Rimski-Kórsakov. Según explica el propio Valent, la jornada de este jueves será muy «especial» porque el concierto tiene una dedicatoria muy clara: «Va para mi abuelo y el padre de Gabriel Estarellas, que eran amigos». De hecho, la coincidencia es mayor ya que, de alguna manera, se vieron progresar musicalmente a muy temprana edad tanto Valent como Estarellas, uno con el piano y el otro con la guitarra.

De hecho, Estarellas se ha encargado de «corregir la digitación» y todo aquello que su extensa e importante experiencia con la guitarra le permite ver con gran facilidad. Así pues, «en la pandemia, me puse a escribir», rememora Valent, «junto a Gabriel y fue él quien me sugirió que por qué no hacerlo para guitarra. Y salió esto». El resultado es «muy atractivo por su sencillez y honestidad, sin buscar ningún intelectualismo a través de lenguajes complejos, sino recurrir a fuentes comunes del lenguaje musical que generan emoción y placer». A su vez, «tiene un corte clásico, con algo de virtuosismo, pero dentro del lenguaje común».

Es, por resumirlo, «el concierto que les hubiera gustado escuchar a mi abuelo y al padre de Gabriel», algo que, según Valent, se ha logrado, entre otras cosas, gracias a las cadencias, algo «que ha sabido aportarlo Gabriel», a quien Valent elogia: «Sigue siendo un fuera de serie». Quien se pondrá a los mandos de la guitarra, no obstante, es Rafael Aguirre, a quien Valent confiesa que «no conocía», pero a quien califica de «fantástico». Según el mallorquín, Aguirre logra «transmitir energía que es paralela a su ilusión porque está emocionadísimo con este concierto y ya nos ha dicho que le gustaría moverlo por el mundo».

Rafael Aguirre es quien se enfunda la guitarra en esta ocasión.

Pablo Mielgo será, pues, quien lleve las riendas desde la batuta en una noche en la que la música íntima de Valent y Estarellas resonará en homenaje a sus familiares en el Auditòrium de Palma antes de dar el salto al Auditori de Manacor, donde repetirán faena este viernes por la noche, a partir de las 19.30 horas, para poner el broche al estreno mundial de la composición de este Concierto para guitarra y orquesta.