La historia de The Peawees se remonta a La Spezia (Italia) allá por 1995, cuando se juntan 3 adolescentes y publican un álbum de debut, claramente influenciado por el punk rock. Desde entonces, la banda ha girado por Estados Unidos, Reino Unido y toda Europa, presentando sus discos, grabados en sellos de distintas partes del mundo. Su continúa exposición les ha encumbrado a un envidiable posicionamiento dentro de la escena europea del rock’n’roll, donde están considerados uno de sus mejores embajadores. El miércoles 7 de diciembre, a partir de las 21.00, en el palmesano Club Mutante, medirán su repertorio dentro del ciclo Rudy Sessions.

27 años en activo les avalan, en los cuales no han cesado de contaminar su sonido con el mejor punk, rock’n’roll, garaje rock, soul y rhythm ‘n’ blues, compartiendo escenario con grandes leyendas como The Damned, The Sonics, The Dictators, Radio Birdman, The Dwarves, Bad Religion y muchos más… La formación actual la integran Hervé Peroncini, Fabio Clemente, Tommy Gonzalez (ex Nick Curran and the Lowlifes), y hace unos meses se ha incorporado a la segunda guitarra Dario Persi de Radio Days.

Actualmente están trabajando en su nuevo disco, pero hasta la fecha han publicado 5 álbumes y un puñado de singles (uno con Mark Arm de Mudhoney a las voces), además de aparecer en varios recopilatorios. Su último largo de estudio lleva por título Leave It Behind, publicado en el lejano 2011, aunque recientemente han lanzado un sencillo con dos temas, editado bajo el nombre de Stranger.

Su notoriedad queda patente en el momento que Rob Lind, miembro de la mítica banda de garaje rock The Sonics afirmó que «The Peawees son una de las bandas mas potentes de rock ‘n’ roll con la que hemos tocado. Hazte un favor, si tocan alguna vez cerca de donde estés, no te los pierdas».