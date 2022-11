‘El gran atracón’, un menú con las mejores series de los últimos años

El fenómeno series no es nuevo. La fiebre por ellas, quizá, sí ha llegado a cotas desmedidas, pero la ficción televisiva ha marcado durante años a varias generaciones. No es difícil hallar casi cada aspecto de la vida cotidiana referenciado en Los Simpsons del mismo modo que The Wire marcó un antes y un después en Estados Unidos. En España también tenemos lo nuestro. Quién no recuerda las collejas de Sole en 7 vidas o el cierre de las puertas de la Farmacia de guardia. Los títulos que nos han marcado es lo que recopila El gran atracón, libro que edita RBA, impulsa Serializados y en el que participa la mallorquina Cati Moyà, que lo presenta este sábado en la librería Rata Corner a las 12.00 horas junto al crítico y coautor, Guillem F. Marí y el coordinador Carles Perelló.

Para empezar, aviso a navegantes de Moyà: «No están todas las que deberían estar, sino que es un compendio simpático, no un tratado académico ni una forma de saberlo todo sobre estas series». Dicho de otra manera, «es un libro goloso» que busca no solo reivindicar algunos títulos que han marcado a muchos, sino que «con un poco de nostalgia», también animar al lector a descubrir nuevas producciones o simplemente revisitar sus favoritas. El prólogo de la obra, a cargo del escritor y guionista Bob Pop, autor de Maricón perdido, ya hace la puntualización, casi como un simpático reproche, de que podrían estar muchas más series de las que hay, pero para Moyà es obvio que es que «simplemente es imposible» y, de hecho, si por ella fuera, «casi cada página del libro habría estado dedicada a Los Simpsons, que da para una obra entera», reconoce. Entre algunas de las escogidas que han logrado pasar el corte, algunos clásicos modernos como Los Soprano, Friends o Mad Men, sin olvidar Twin Peaks, que es como el punto de salida cronológico de la recopilación que se ordena de manera temporal y que empieza con esta obra de culto de David Lynch. Y si la misteriosa desaparición de Laura Palmer es el inicio, El gran atracón finaliza con el gran atraco de La casa de papel como la última en su selección. Y estas dos son, a su vez, el ejemplo perfecto del origen geográfico de las series escogidas, que se circunscribe a «las 50 series americanas o españolas que nos han marcado», por lo que también aparecen Aquí no hay quien viva, Los Serrano, Compañeros, Al salir de clase o El Ministerio del Tiempo, que comparten papel e ilustraciones con Sexo en Nueva York, Perdidos, Girls o El cuento de la criada, entre otras muchas más. De hecho, Moyà es la encargada de los textos de la serie de Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York) y de la creada por Lena Dunham (Girls), «dos títulos que han hecho cosas muy importantes y como mujer del siglo XXI me han ayudado porque han abierto conversaciones representando a la mujer de una manera que no se había hecho antes». El filtro subjetivo está, como queda claro, inevitablemente presente en una recopilación que no pretende ser exhaustiva, sino «abrir la conversación a los recuerdos que todos tenemos y hablar de la experiencia colectiva que todos hemos tenido con alguna serie o con otra». De modo que el sábado es mejor no desayunar, porque el empacho está asegurado. En el buen sentido.