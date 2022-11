El CIMAM visita Casa Esment en un día marcado por los temas raciales

La segunda jornada del congreso del Comité Internacional de Museos y colecciones de Arte Moderno (CIMAM) se celebró este sábado permitiéndose salir fuera de Palma, expandiendo las conferencias, charlas y actividades a otros lugares de la Isla como Casa Esment, en Son Ferriol, que fue la sede central del día de ayer. Imma Prieto, directora de Es Baluard Museu d’Art Contemporany, que acoge este año el CIMAM, fue la encargada de dar la bienvenida junto a Mercè Merrero, de Casa Esment, como la nota previa al inicio de los debates. Bajo el lema de Desbloquear la historia y las nuevas narrativas, fue Denise Ferreira Da Silva, profesora de la Universidad de la Columbia Británica de Vancouver, quien ofreció sus impresiones sobre la raza y su relación con el arte en After it’s all said; a ella le siguió Clémentine Deliss, del KW Institute for Contemporary Art de Berlín, que expuso su proyecto El museo del remedio.

Tras una pausa para un café, la segunda parte del panel tomó el relevo con Uncomfortable Museum, impartido por Sandra Gamarra Heshiki, mientras que la sudafricana Sethembile Msezane, artista visual de Ciudad del Cabo, cerraría la mañana con su perspectiva sobre The Seed is a Memory of a Fruit. Tras las conferencias se pasó a actividades de taller y la despedida de Casa Esment llegó tras un panel de discusión moderado por Agustín Pérez Rubio, comisario independiente de Madrid. Llegaría así el turno de los desplazamientos, ya que en la jornada de este sábado, separados por grupos, los ponentes visitaron varios lugares de la Isla como el estudio del artista Bernardí Roig, en Binissalem; echaron un vistazo al trabajo de la artista Ana Laura Aláez; y, a su vez, se desplazaron hasta Palma de nuevo para pasear por la Galería Pelaires, el espacio de L21 en el Polígono de Son Castelló, y, finalmente, disfrutaron de primera mano de la obra de Miquel Barceló en la Capella del Santissim en la propia Catedral de Palma. La Casa Esment de Son Ferriol fue el lugar escogido para la segunda jornada del CIMAM. Foto: Pilar Pellicer. Sandra Gamarra Heshiki trató en su conferencia la idea del ‘Museo incómodo’, este sábado en Casa Esment. Por su parte, este domingo, último día del CIMAM, arranca en La Llotja de Palma con la bienvenida de Imma Prieto a la que continuarán las ponencias de Emily Jacir, fundadora del Dar Jacir for the Art Research de Palestina; Lada Nakonechna, artista proveniente de Kiev que hablará de cómo la guerra afecta a las colecciones museísticas; Philip Rizk, cineasta egipcio; Kike España, investigador en La Casa Invisible, Málaga; y Meenakshi Gopinath, fundadora de Women in Security Conflict de Nueva Delhi. Finalmente, se realizarán también visitas a espacios como la Fundació Miró; el Museu Fundación Juan March; la galería Horrach Moyà, que, en colaboración con Cortana Creation, invita a una performance de la artista Susy Gómez. Tras ello, Juana Gomila y Daniel Andújar ofrecerán una actuación en el Aljub de Es Baluard, donde se despedirá la importante cita anual.