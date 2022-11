La del sábado fue una gran noche para Marcos Cabotá y el cine con sello mallorquín. Su cinta Sonic Fantasy, un retrato sobre Bruce Swedien, considerado el mejor ingeniero de sonido de la historia y mano derecha durante tres décadas de Michael Jackson, se alzó con el galardón al Mejor Documental Musical en el Festival de Cine Documental Musical In-Edit de Barcelona. También fue premiado Dear Michael, de Joan Bover, como Mejor Corto Documental Musical.

«Sonic Fantasy gana el Premio del Jurado al Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine Musical mas importante del mundo. Gracias a todos los que habéis sido parte de este gran viaje», escribió Cabotá en sus redes sociales momentos después de ganar este destacado reconocimiento. Producido por esta casa, Nova Producciones, el filme narra la trayectoria del ingeniero de sonido Bruce Swedien, que junto al rey del pop dio forma a algunas de las mejores y más exitosas canciones de todos los tiempos. Sobre Dear Michael, de Joan Bover –nacido en Barcelona pero residente en Mallorca desde hace más de una década–, también aborda la figura del cantante estadounidense e invita a «un recorrido por la época de la cultura pop y de uno de sus iconos, Michael Jackson».

Premios

Precisamente, ambos galardonados, Cabotá y Bover, no son ajenos a las entregas de premios. El cortometraje que codirigieron en 2018, Kyoko, sobre la polémica visita de John Lennon y Yoko Ono en los años 70 a Mallorca para verse con la hija de ésta, llamada Kyoko, quien residía en Manacor con su padre, optó al Goya el mejor cortometraje documental. El In-Edit de Barcelona cerró ayer su 20 edición, que reunió a un total de 33.000 espectadores en las salas desde el pasado 27 de octubre, «un récord histórico de público», informaron desde la organización.

Los cineastas Marcos Cabotá y Joan Bover posan con los galardones que recibieron el sábado por sus producciones ‘Sonic Fantasy’ y ‘Dear Michael’, respectivamente, en el Festival In-Edit de Barcelona.

El documental Look At Me: XXXTENTACION, de Sabaah Folayan, se hizo con el Premio del Jurado al Mejor Documental Musical Internacional, un galardón anunciado durante la gala de clausura del festival este sábado por la noche en la Ciudad Condal. A lo largo de esta edición, el festival proyecto unos 50 documentales, entre los que también figuraron trabajos dedicados a Joaquín Sabina, Sinéad O'Connor, Leonard Cohen, Ronnie James Dio y Omara Portuondo, entre otros.