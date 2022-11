El irlandés Colm Meaney, afincado en la Isla desde hace más de 20 años, estuvo este fin de semana de vuelta en Mallorca en una visita relámpago para presentar There’s always hope en el Evolution! Mallorca International Film Festival. En esta cinta, Meaney se aleja de su rol típico de hombre duro, como el que actualmente interpreta en Gangs of London. En la cinta de Tim Lewiston hace de un escritor que busca crear su gran obra y en ese empeño deja de lado a su familia para escribir. Tras esta visita, Meaney viaja a Estados Unidos a rodar Savage Lands, sobre Davy Crockett: «Tengo muchas ganas de hacerlo».

Confiesa que echará de menos la Isla: «Me encanta Mallorca, pero estoy todo el rato yendo y viniendo. Durante el confinamiento estuve el mayor periodo que nunca he pasado aquí y pude conocerla mejor. Me encantaría estar más en la Isla, pero, para un actor, estar ocupado es bueno». «La idea original era pasar medio año en Mallorca, pero todavía no ha pasado y mi hija, que nació aquí, estudia arte en el Reino Unido». En cualquier caso, Meaney se mostró «encantado de estar de vuelta» y habló del «maravilloso trabajo que ha hecho Sandra», la directora del Evolution!, que ha dado sus frutos colocando el certamen «en el circuito global de festivales»: «Todo el mundo quiere estar aquí y se habla de ello en otros lugares. Ha ganado reconocimiento y prestigio internacional y se ha vuelto en una gran oportunidad para conocer gente y hacer contactos, sobre todo para las nuevas generaciones de cineastas».

«Nada me gustaría más que rodar aquí. Tengo algunas ideas y sería un lujo poder grabar y, al acabar, ir a casa y estar con la familia. Así que ya veremos, porque creo que Mallorca tiene mucho que ofrecer». De hecho, «ya lo vemos porque cada vez más y mejores producciones internacionales vienen, pero se puede hacer más y se necesita un esfuerzo para traer turismo y cine juntos».

Meaney lleva más de 20 años afincado en Mallorca. Tras una larga temporada con casa en Sóller, recientemente se ha mudado a Santa Maria, aunque confiesa que preferiría poder pasar más tiempo aquí.

Esfuerzo

Sobre ello, pone el ejemplo de lo que «El Señor de los Anillos o Juego de Tronos han hecho por Nueva Zelanda e Irlanda. El cine tiene una influencia enorme en dónde viaja la gente y dónde se rueda». Para acabar, Meaney reflexionó sobre los productos que se crean actualmente: «Ahora todo es DC o Marvel, ¿dónde está la gente como Martin Scorsese? Necesitamos más directores como él, con películas épicas y serias, especialmente con los sistemas de streaming que tenemos».

Mientras tanto, Meaney marcha a Tennessee, pero con la esperanza de rodar algo «en lo que pueda hacer de pirata. Quién sabe si podría acabar siendo aquí, en Mallorca».