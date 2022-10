Mike Day: «Mallorca es uno de los lugares con más profesionales para un rodaje»

Palma Pictures es una de las productoras audiovisuales más importantes de la Isla. Sus proyectos se extienden por varias partes de España y del extranjero y han sido los responsables de algunas de las producciones de mayor envergadura que Mallorca ha acogido en el último año y medio como Garra, con Adam Sandler, o la quinta y sexta temporada de The Crown, la exitosa serie inglesa sobre la monarquía británica que está actualmente en rodaje en varios puntos de la Isla.

No obstante, Palma Pictures está ahora tan solo en un punto de un largo camino que se remonta a su fundación en 1993 en un pequeño estudio de La Lonja tras la fundación de Ola Holmgren y su mujer Grete. Ahora es el londinense Mike Day quien lleva las riendas de la empresa como Director Ejecutivo y que asegura que «hemos crecido», pero hay más futuro que pasado.

¿Cómo y cuándo llegó a hacerse con las riendas de Palma Pictures?

— Cuando Ola y Grete lo fundaron era un estudio muy pequeño en La Lonja que se encargaba, sobre todo, a publicidad, pero les iba muy bien. Yo era un asistente de dirección y tuve que venir a rodar aquí un proyecto y así les conocí. Luego empecé a trabajar con ellos, me pidieron abrir una oficina en Londres, luego en Barcelona y en 2003 me convertí en el productor ejecutivo, aunque la empresa la acabamos comprando más tarde e intentamos diversificarla para obtener proyectos más internacionales. Así conseguimos Mad Dogs en 2010, que se rodó en la Isla, y luego The Crown, con quienes llevamos trabajando muchos años. También hemos rodado una cosa para Disney y para Bollywood, así que hay trabajo.

Hablando de ‘The Crown’, ¿qué tal está yendo el trabajo de rodaje?

— Pues está siendo muy movido, pero siempre es un placer. Hemos trabajado con Left Bank Pictures [la productora de la serie] desde hace años y ya estuvimos involucrados en las temporadas 3 y 4, aunque solo la 5 y la 6 se han rodado en Mallorca. Son gente muy talentosa y es una relación muy fácil.

Otro gran proyecto reciente fue el rodaje de Garra, con Adam Sandler el año pasado, ¿cómo se gestó?

— Aquello fue genial. Se nos acercó la productora mucho antes de que rodáramos, incluso antes del COVID, y estaba todo en marcha cuando se detuvo por la pandemia. Luego lo retomamos con muchas restricciones, que se entienden, pero lo hicieron todo muy difícil y confuso. Pero ellos, tanto Netflix como Adam Sandler, estaban muy interesados en venir a Mallorca a rodar, y al final fue muy bien y fue divertido porque rodamos en barrios con todos los vecinos mirando, y a ellos les encantó.

¿Cómo se elige si un proyecto se rodará aquí?

— Por lo general nos centramos en los guiones. Interpretamos el texto en términos de producción y si encajan en la Isla, lo proponemos, pero si no, no lo vamos a forzar.

¿Qué ofrece la Isla?

— Tanto Mallorca como España son muy variadas y ofrecen muchísimos recursos. En Mallorca puedes recrear Grecia, Italia, Egipto, aunque un poco más difícilmente (risas). Menos el skyline de Nueva York lo tienes todo aquí. Para The Crown hemos recreado la isla de Mustique aquí. Además, hay un gran legado de gente entrenada en este país para rodajes por toda la historia que hay de cine y en Mallorca el equipo es muy bueno y ha mejorado con los años, a medida que crecía el trabajo. De hecho, tras Madrid y Barcelona, Palma es la ciudad con más y mejor profesionales en el sector y las compañías de fuera vienen con mucha confianza. También añadiría que la Isla está abierta a los rodajes, y no solo me refiero a la Mallorca Film Commission, donde Pedro Barbadillo está haciendo un gran trabajo, sino a la gente, los dueños de los locales, etcétera.

Instante del rodaje de ‘The Crown’ en Mallorca. FOTO: MICHELS

¿Cómo de importante es para una productora contar con un estudio propio?

— Mucho porque te permite tener un mayor control en los detalles de la producción. Además, estamos siempre muy atentos a las mejoras técnicas y demás, como, por ejemplo, los rodajes digitales.

¿Cómo ve el futuro de Palma Pictures y de la industria en general?

— Pinta bien. En 2023 y 2024 tenemos varios proyectos alineados. Con suerte, algunos se rodarán aquí. También tenemos Palma Pictures Studio, que es para crear nuestros propios contenidos dramatizados basados, principalmente, en novelas, y sobre esto tenemos ya casi una decena de proyectos en desarrollo. Hay mucho por hacer.