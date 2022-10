‘Carmina Burana’, una obra para celebrar la vida humana

El espacio del escenario se queda pequeño para dar cabida a los más de 200 integrantes de la Orquestra Simfònica, la Coral de la Universitat de les Illes Balears y los Blauets de Lluc que este jueves, a las 20.00 horas, harán tronar con sus voces e instrumentos el Auditòrium de Palma. Que estén atentos los del Instituto Geográfico Nacional ante la posible actividad sísmica que se registre este jueves desde Palma con la representación de Carmina Burana, la obra escogida para dar inicio al Ciclo Auditòrium de la Simfònica y que supone la unión del «mundo coral en su máxima expresión». Pablo Mielgo, director de la Simfònica, junto a Joan Company, de la Coral, y Ricard Terrades, de los Blauets, explicaron justo antes de un ensayo a Ultima Hora los entresijos de esta gran obra. «Para nosotros es un placer retomar la propuesta coral y tener a casi 210 personas sobre el escenario del Auditòrium es el mejor llamamiento para la vuelta a la normalidad», detalló Mielgo.

La «ilusión» con la que afronta este reto, aunque sin «nervios», se debe a que es la primera vez que «cantamos sin mascarilla y tan pegados los unos a los otros desde la pandemia», según indica Company. Para él, de hecho, «es un privilegio poder continuar con la colaboración con la Simfònica y con los Blauets con esta obra que no deja frío a nadie. La disfrutaremos los que cantemos y el público también», explica y añade que Carl Orff, el autor, es «el maestro de todos» con una obra que es «una muestra de lo que debe ser la música». La obra en cuestión, cabe decir, tiene su origen en unos cánticos procedentes de un manuscrito que data de los siglo XII o XIII. Carl Orff fue quien se inspiró en ellos para llevar a cabo esta obra que ha sido muchas veces empleada en cine y que es conocida, al menos en parte, por el gran público. Ese conocimiento, no obstante, no altera la línea de trabajo de los directores, y para Terrades todo ha sido cuestión de trabajo: «Hemos perfilado todo técnicamente, trabajando la parte rítmica, audiciones, etcétera. Somos conscientes de que es una gran obra».

Un momento del ensayo general celebrado el miércoles en el Auditòrium, donde este jueves se estrena ‘Carmina Burana’.

Mielgo también detalla que la obra, que contará con la soprano Amparo Navarro, el tenor Joaquín Asiáin y el barítono Günter Haumar, es «profana, pero muy actual y salida de un monasterio» que da «una visión de la vida que habla del amor carnal, pero también el sublime, con un punto revolucionario y que es profundamente coral». De hecho, «a veces se la representa solo con el piano y los coros», pero que esta noche contará «con todo el peso de la Orquestra». Así pues, el Auditòrium acoge este jueves por la tarde el inicio por todo lo alto de este ciclo en la que cientos de voces, desde las infantiles a las adultas, pasando por todos los registros, traerán de nuevo a la vida los cánticos vitales de Carmina Burana, un auténtico grito de vida y humanidad.