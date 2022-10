Pep Tosar se inspira en Tabucchi para su primer cortometraje, ‘El pare somiat’

Un hombre visita la tumba de su padre cada año. Pero, en vez de hacerlo como todo el mundo el día de Todos los Santos, lo hace el día de Sant Jaume (25 de julio), que es así como se llamaba su padre y él mismo. Cuando está de camino al cementerio, tal vez debido al calor intenso que propicia alucinaciones, se le aparece en el asiento de atrás su padre fallecido, pero cuando era un joven de 20 años y con el traje del servicio militar. Este es el punto de partida de El pare somiat, el primer cortometraje que dirige Pep Tosar. El filme está basado en un capítulo de la novela Réquiem, de Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 - Lisboa, 2012), un autor a quien Tosar se siente muy vinculado.

«Obviamente hay una verdad emocional, pero no tiene un tono tremendístico ni particularmente trágico. De hecho, la novela de Tabucchi también es así: explica esa sensación que siempre dejan los muertos, ese malestar», puntualiza Tosar, que escribe, dirige y protagoniza este filme de corta duración. En este encuentro, avanza, «repasan cómo fueron las cosas en el momento en que murió el padre, que se le aparece en sueños al hijo para saber cómo acabó su vida. Al fin y al cabo, él es la única persona que puede aclarar sus dudas».

Gran parte de la trama se ambienta en ese trayecto en coche al cementerio de Fornalutx, donde culmina la historia. Es en esta localidad donde Tosar –que vive allí desde hace unos años– rodó hace unos días este corto, «entre amigos y familiares». Así, además de él, protagoniza el corto su sobrino, el también músico Joan Arto, Miquel Gelabert, Evelyn Arévalo y Bel Escudero. Tosar reconoce que hace tiempo que tenía en mente llevar a cabo este proyecto, pero no ha sido hasta ahora que ha podido materializarlo.

El sobrino de Tosar, Joan Arto, participa en el filme.

«El teatro me ha fagocitado. Le he entregado voluntariamente todo mi tiempo y eso me ha obligado a retrasar muchas cosas. Tengo proyectos cinematográficos, no solo este cortometraje, aunque este sea el primero que desarrolle ahora. De hecho, durante el confinamiento escribí la adaptación de Molts records per Ivanov [escrita por el propio Tosar a partir de la obra de Chéjov]. Ahora estoy intentando encontrar apoyo financiero para realizar la película», anuncia. De momento, Tosar trabaja en la postproducción del corto, que tratará de «mover por algunos festivales, que es el único camino posible para poder estrenar este tipo de filmes».