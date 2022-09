El conseller insular de Presidència, Javier de Juan; la directora de Literanit, Sofía Moisés, y el secretario de la Institució Francesc de Borja Moll, Antoni Mir, presentaron ayer el programa de Literanit 2022. El evento, que tendrá lugar este sábado durante todo el día en diferentes municipios de la Isla, tiene como objetivo llevar la lectura a lugares y horarios no habituales como los comercios de restauración, los espacios públicos, museos y otras ubicaciones que acogerán las actividades programadas. Cuenta con una aportación de 12.000 euros del Consell.

Los representantes del Literanit explicaron que el hilo conductor de esta cuarta edición es la literatura oral, y concretamente las fábulas y cuentos del territorio de habla catalana (Balears, Catalunya y València). El lema de este año es Imaginaris populars: Mites i llegendes e incide en la importancia de la oralidad y el origen popular de las narraciones que han sido transmitidas de generación en generación.

Propuestas

El programa suma una treintena de propuestas, entre presentaciones de libros, charlas, cuentacuentos, lecturas, conciertos y otras actividades, la mitad de las cuales se llevarán a cabo en Mallorca. Además de Palma, Literanit llegará a Alaró, Santa Maria del Camí, Montuïri, Santa Margalida, Manacor, Bunyola, Llubí y Valldemossa. ​En Ciutat habrá dos cuentacuentos: El misteri dels dragons y El Drac de na Coca, ilustrado por Melicotó, y un debate sobre L’art de provocar. Blai Bonet, Gabriel Ferrater i Joan Fuster, organizado por la Fundació Mallorca Literaria, un homenaje a los escritores Joan Fuster y Gabriel Ferrater, en su centenario, y Blai Bonet, del que se cumplen 25 años de su muerte.

Otras de las actividades programadas son Les veus de la nit, con música y narraciones por Mariona Forteza; Del cançoner popular al folk digital, Mallorca a l’imaginari del món del còmic, Vins de rondalla y un concierto acústico de Son and The Holy Ghosts. Se presentará el libro Caminando entre aristas. Pobres, herejes y malditas del medievo, y también actuarán Clara Ingold & The Silver Pickles, entre otras muchas actividades. El acto Inaugural se llevará a cabo en Can Balaguer con pregón a cargo de Aina Fullana y manifiesto por la lectura a cargo de Sebastià Alzamora, y un concierto del dúo Alba Casaramona y Joan Berenguer, con proyecciones en directo del ilustrador Juan Casaramona.